Öğrenci ve öğretmenlerden anlamlı ziyaret

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Mardin’in Nusaybin ilçesinde teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan 32 yaşındaki Polis Memuru Durmuş Polat’ın ailesini ziyaret ettiler.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde teröristler ile güvenlik kuvvetleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 32 yaşındaki Elbistanlı Polis Memuru Durmuş Polat, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Uşak İl Emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli iken, geçici görevle Mardin'in Nusaybin ilçesine giden Polis Memuru Durmuş Polat, mesai arkadaşları ile birlikte devriye görevi yaptığı sırada, özel bir kargo şirketine ait aracı durdurmak istediler. Aracın içinde bulunan teröristler tarafından ateş açılması sonucunda ağır yaralanan ve Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Polis Memuru Durmuş Polat, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit olmuştu.

Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, şehit ailesini evlerinde ziyaret etti. Şehit Durmuş Polat için Kur’an-ı Kerim okunurken, daha sonra dualar edildi.

Şehit babası Menderes Polat ile bir süre sohbet eden öğrenciler, “Bizlerde sizlerin birer evladınızız. Vatanımız ve bu millet için şehit olan abilerimize layık olacağız” dediler.

Şehit ailesi ise, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ettiler.



