Öğrenci ve öğretmenler Halep için seferber oldu

Elbistan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, Halep’te yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak, yardım kampanyası başlattı.

Yardım kampanyası, her sınıftan bir çuval un, her öğretmenden bir çuval bulgur sloganı ile organize edildi.

Halep için yardım kampanyası iki gün içerisinde yoğun ilgi gördü. Okul yönetiminden yapılan açıklamada ise, “Destek olan ve yardımda bulunan bütün öğrenci, öğretmen ve velilerimize teşekkür ediyoruz. Yardım kampanyasına Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı diğer okul yöneticisi, öğretmen ve öğrencilerinden de çok destek gelince Elbistan Kaymakamımız sayın Tuncay Akkoyun’un himaye ve destekleri ile Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve okulumuz Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak yardım kampanyasını ortaklaşa ve birlikte yürütmeye karar verdik” denildi.

Kampanya ile ilgili olarak, “Yardım kampanyasını Elbistan geneline genişlettik ve bütün okullarımız öğretmen ve öğrencileri ile bu anlamlı kampanyaya büyük destek ile katıldılar. Elbistan genelinde okullarda ‘Her Sınıftan 1 Çuval Un, Her Öğretmenden 1 Çuval Bulgur’ sloganı ile Halepli savaş mağduru çocuklar için un, bulgur, battaniye ve giysi yardımları toplanarak, koordinatör okul olan Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde birleştirilip gönderilecek. Nakdi yardım yapmak isteyenler için 1 çuval un bedeli olarak 60 TL veya 1 çuval bulgur bedeli olarak 90 TL belirlenmiş olup yardımlar veliler tarafından en yakın okul müdürlüğüne veya merkez okul Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine ulaştırılabilir. Yardım kampanyamızın genişletilmesinden ve emeklerinden, desteklerinden dolayı Kaymakamımız Tuncay Akkoyun, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kürşat Bayazıt, şube müdürlerimiz ve okul müdürlerimiz ile Elbistan eğitim camiamızın değerli öğretmenlerine çok teşekkür ediyoruz. Tüm yardım ve destekte bulunanların yardımlarını Allah kabul etsin diyoruz” denildi.



