Öğrenci Taşıma Güvenliği Toplantısı yapıldı

2016-2017 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi Okul Servis Araçları ve Öğrencilerin Taşıma Güvenliği Toplantısı, Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun başkanlığında, Kaymakamlık Toplantı Salonunda yapıldı.

Toplantıya; Kaymakam Tuncay Akkoyun, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Ali Erol, İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası Müdürü Ali Mazhar Türk, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü’nden servis güvenliğinden sorumlu yetkililer, servis şoförleri ve STK temsilcileri katıldı.

Kaymakam Tuncay Akkoyun, toplantıda yaptığı açıklamada, “Okul çağındaki çocuklarımızın servis araçlarında huzur ve güven içerisinde ikametgâhından okullarına kadar güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak amaçlı genel tedbirleri görüşeceğiz. Öğrencilerin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla okul servis araçlarında bulunması gereken teknik ve sıhhi şartlar ile okul yönetiminin, velilerin ve servis aracı şoförlerinin uyması gereken tedbirleri ele alacağız. Önceki yıllara ait istatistiki verilerini konuşarak, alınması gereken önlemleri de belirleyip çocuklarımızın güvenliğini sağlayacağız” dedi.

2016-2017 Eğitim Öğretim yılı ikinci dönemi Okul Servis Araçları ve Öğrencilerin Taşıma Güvenliği Toplantısında; araç yeterliliklerinin sağlanması hususunda öğrencilerin inme-binme kontrollerini yapan okul yönetimi, servis güvenliğinden sorumlu kolluk kuvvetleri ve taşıma yetkili kooperatifler denetimleri sıklaştırması, taşıma yapan okul servis araçlarına GPS takılması hususunda yönlendirilmesi, okul servis araçlarının taşıma sınırı sayısında öğrenci alıp-almadığının denetimleri arttırılması, öğrencilerin evlerinden alınma ve evlerine bırakılma saatlerinin taşıma yetkililerince SMS ile bildirilmesi, öğrencilerin taşıma sırasında emniyet kemeri takmalarının sağlanması ve bu hususta denetimlerin arttırılması, emniyet kemeri hususunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce taşımada görev alan personele eğitim verilmesi, araçlara kamera sistemi entegrasyonunun tamamlanarak taşıma güvenliği arttırılması, araç sigorta ve muayenelerinin denetimi, kış aylarında alınması gereken önlemlerin gözden geçirilmesi ve denetimlerin devam edilmesi kararları alındı.

Elbistan Kaymakamı Tuncay Akkoyun, gündem maddelerinin görüşülmesinin tamamlanması ve alınan kararlar sonrası toplantıyı bitirdi.



