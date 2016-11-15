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Öğrenci Meclisi Başkanı seçim heyecanı sona erdi

Elbistan’da İlçe Öğrenci Meclis Başkanı’nı belirleyecek seçim heyecanı sona erdi.

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Öğrenci Meclisi Başkanı seçim heyecanı sona erdi

Elbistan’da İlçe Öğrenci Meclis Başkanı’nı belirleyecek seçim heyecanı sona erdi. Elbistan’ı Kahramanmaraş genelinde temsil edecek adaylar, oy sıralamasına göre Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Nur Derindere, Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencisi Havva Kılınç ve Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Bayazıt oldu.

İlçe genelindeki 70 okulun okul meclisi başkanlarının yarıştığı ilçe temsilcisi seçimi, Milli Eğitim Müdürlüğü binası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Temel Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal koordinatörlüğünde gerçekleştirilen seçimlerde 70 okul meclisi başkanı oy kullandı. 17 adayın yarıştığı seçimlerde Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Fadime Nur Derindere, en çok oyu alarak birinci oldu. Hacı Bektaş Veli Ortaokulu öğrencisi Havva Kılınç ikinci olurken, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Kadir Bayazıt da üçüncülük elde etti.

Seçimler sonrasında yaptığı değerlendirmede tüm adayları ve kazanan öğrencileri kutlayan Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, okullarda gerçekleştirilen bu seçimlerle öğrencilerdeki demokrasi anlayışının yerleşmesinde çok önemli bir adım atıldığını kaydetti.

Bayazıt, “Elbistan İlçe Öğrenci Meclis Başkanını belirlemek için demokratik bir ortamda seçimler gerçekleştirildi. 17 adayımız yarıştı. Aday olan öğrencilerimiz, diğer seçimlerde olduğu gibi seçilmeleri halinde arkadaşları için neler yapacaklarını anlattılar. Yoğun bir propaganda dönemi yaşadılar. Bu tecrübe onların ilerideki yaşamları ve demokrasimiz için önemli bir adım olacak” dedi.

Bayazıt, en çok oyu alan 3 öğrencinin, önümüzdeki günlerde Kahramanmaraş’ta yapılacak olan İl Öğrenci Meclis Başkanı seçimine katılacağını da sözlerine ekledi.

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