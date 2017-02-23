Ödüllü Deneme Sınavı’na Elbistan’dan 2 bin 170 öğrenci katıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen YGS Deneme Sınavı’na, Elbistan’dan 2 bin 170 öğrenci katıldı. 11 ilçedeki 138 okulda yapılan YGS Deneme Sınavı’na toplam 16 bin öğrenci katıldı.

Elbistan’da da bazı okullarda yapılan YGS Deneme Sınavı’nda ilgi büyük oldu. Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organizesindeki sınava, 12. sınıf ve mezun öğrenciler katıldılar.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Mesleki Eğitim Şube Müdürlüğü’nce organize edilen ve il genelinde lise 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun öğrencilerin de katıldığı YGS Deneme Sınavı yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı, sınav yapılan okulları gezerek incelemelerde bulundular.

İncelemelerin ardından bir açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt, “Kahramanmaraş ilinde Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir iş birliği içerisinde üniversite sınavının denemesini yaptık. Öncelikli olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatih Mehmet Erkoç Bey’e ve onun ekibine teşekkür ediyorum. Bu bizim için çok önemliydi. 3 yıldan bu yana yaptığımız bir çalışmadır. 3 yıldan beri bu sınavların sonunda okul birincisi olan öğrencilerimizi Çanakkale’ye götürüyoruz ve Çanakkale’de tarihleriyle, kültürleriyle, medeniyetleriyle buluşmalarını ve onların yapmış oldukları kahramanlıkların karşılığında bizim daha fazla çalışmamızın teşvik etmeninde bir yolunu buluyoruz. Sınav 11 ilçemizde aynı anda başladı. Üniversite sınavının standartlarına eş değer bir sınav. Alanları da gezdik. Her sınıfımızda 2 öğretmen arkadaşımız, renkli baskıları yapılmış deneme sınav kitapçıklarımız var. Milli Eğitim Müdürlüğümüzdeki çok kıymetli arkadaşlarımızın emekleriyle, çabalarıyla seçilmiş müfredata uygun sorular mevcut. Belediyemizin öğrencilere üniversite standartlarına uygun olarak hazırlamış olduğu kalemlik içerisinde kalem açacağı, silgisi, peçetesinin olduğu kutucukta verildi. Bizim bu sınav alanında yaklaşık 828 dersliğimiz var. 16 bin kitapçık bastırıldı. Bu sadece lise son sınıf öğrencileri değil, mezun öğrencilerimizde bu sınava katılıyorlar. Başarılı bir çalışmalı olmasını diliyor, hayırlara vesile olmasını ve Kahramanmaraş’ın eğitimine katkı sunmasını diliyorum” diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairsi Başkanı Cevdet Kabakcı ise, “Mili Eğitim Müdürlüğümüz ile beraber Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemiz 3 yıldan beri bu YGS deneme sınavlarını yapıyor. Bugüne kadar 50 bin kişi bu sınavlara katıldı. Bu yıl 16 bin kişi sınava katılıyor. Kahramanmaraş’ımızın tüm ilçelerimizde aynı anda gerçekleştirildi. Bu sınav sorunlarını hazırlayan komisyondaki arkadaşlara, okullarımızda görev alan arkadaşlarımıza, Milli Eğitim Müdürünün nezdinde hepsine teşekkür ediyorum. Kahramanmaraş’ın eğitim ve öğretiminde başarısını yükseltmek hepimizin amacı. Bizim inancımızda da okumak, öğrenmek dinimizin ilk emridir. Aydınlık yarına varmamız için hepimizin okuyup, öğrenmesi gerekiyor. Önümüzde ki günlerde ortaokulu bitiren 8. sınıf öğrencilerimiz için 22 bin kişiyi baz alan TEOG sınavını da Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte gerçekleştireceğiz.