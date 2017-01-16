Nurhak’a, 24 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi yapılacak

Nurhak’ın tek lisesi olan Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi, 24 derslikli yeni binasına kavuşacak. Eski Nurhak Ortaokulu binasında eğitim gören öğrenciler için yeni bina yapılacak. Nurhak 24 Derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çok Amaçlı Atölye Yapım İşi ihalesi, 3 Şubat 2017 günü yapılacak.

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Nurhak için büyük önem arz eden yeni bir yatırım için kolları sıvadı. Bina eksikliği nedeniyle eski Nurhak Ortaokulu binasında eğitim gören 397 öğrenci için 24 derslikli modern bir bina yapılacak. Yeni bina ile birlikte okulda yeni alanlar da açılacak.

Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz, ilçe merkezi ve mahallelerin yanı sıra, Malatya’nın Gövdeli ve Kapıdere Mahallelerinden de öğrencilerin Nurhak’a geldiğini ifade ederek, yeni binanın ilçe adına sevindirici bir yatırım olacağını söyledi.

Marangoz, Nurhak’ta tek bir lise binasının bulunduğunu dile getirerek, yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Nurhak ilçemizde tek bir lisemiz var. Bina imkânımız olmadığı için eski Nurhak Ortaokulu binasını, Nurhak Çok Programlı Anadolu Lisesi olarak kullanıyoruz. 397 lise öğrencimiz bulunuyor. Yeni okulumuz, Mustafa Gündüz adlı hayırseverin bağışladığı 2 bin 800 metrekarelik arsanın yanı sıra, tahsis edilen hazine arazisi ile birlikte Karaçar Mahallesi’ndeki 13 bin metrekarelik alana yapılacak. 24 derslikli yeni okul binasının yapılmasının ardından, okulumuza yeni alanlar açmayı planlıyoruz. Mevcut lisemizde şuanda bilgisayar, elektrik ve çocuk gelişimi alanlarında öğrencilerimize eğitim veriliyor. İnşallah yeni bina ile birlikte bu imkânlarımız daha da artacak. Yeni binamız yapıldıktan sonra ise, mevcut eski ortaokul binasını ise Halk Eğitimi Merkezi ve anaokulu olarak tahsis etmeyi amaçlıyoruz.”

Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapılacak ihale ile Nurhak’ta, 24 Derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çok Amaçlı Atölye binası yapılacak. Zemin+4 kattan oluşacak yeni bina, 24 derslikli olacak.

3 Şubat 2017 günü saat 10.00’da yapılacak ihalenin ardından, ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalanacak. İhaleyi kazanan firmaya okul binasını tamamlaması için 500 gün süre tanınacak.