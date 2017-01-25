Nurhak’a 200 öğrenci kapasiteli yurt yapılacak

Nurhak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Marangoz, ilçenin ilk öğrenci yurdunun yapımı için Şubat ayı içerisinde ihale düzenleneceğini söyledi.

Nurhak ilçe merkezine yapılacak olan yeni Çok Programlı Anadolu Lisesi ile birlikte aynı arsa üzerine inşa edilecek yurt binasının, ilçedeki eğitime büyük katkı sağlayacağını, ilçe dışından gelen öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacağını anlatan Marangoz, yurt binasının 200 öğrenci kapasiteli olacağını kaydetti.

Yurt binasının kız ve erkek öğrenci olarak ayrı girişlere sahip olacağını, bu sayede hem kız hem de erkek öğrencilerin barınabileceğini anlatan Marangoz, yaptığı açıklamada, “Nurhak ilçemizde eski ortaokul binasını halen lise binası olarak kullanıyoruz. Önümüzdeki günlerde 24 derslikli Çok Programlı Anadolu Lisesi inşaatımızın ihalesi yapılacak. 13 dönümlük arsa içerisine ayrıca 200 öğrenci kapasiteli yurt binamız da yapılacak. Kahramanmaraş Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Yatırım İzleme Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan ihalenin ardından, yurt binamızın inşaatına başlanacak. Yüklenici firmaya 450 gün süre tanınacak. Bodrum+Zemin+3 Katlı 200 kişilik öğrenci pansiyonu bu konuda ihtiyacımızı karşılayacak. Yeni yurt binamızın ilçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.