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Müftülükten Çanakkale şehitlerini anma programı

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 102. yıldönümünde düzenleyecekleri özel etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

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Müftülükten Çanakkale şehitlerini anma programı

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 102. yıldönümünde düzenleyecekleri özel etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.

Elbistan Müftülüğü, büyük bir destanın yazıldığı 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin 102. yıldönümünde şehitleri, Ulu Cami’inde sabah namazında düzenlenecek programla yâd edecek.

18 Mart 2017 Cumartesi günü sabah namazından sonra gerçekleştirilecek etkinlikle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Gününün 102. yıldönümünde sabah namazından sonra özel bir program düzenleyeceğiz. Şehitlerimizin ruhu için Ulu Cami’inde salat-ü selamlarla, tekbirlerle, Yasin-i Şerif ve dualar okuyacağız. Bu program ile şehitlerimiz anmış olacağız. Bu programda, şehitlerimizdeki ilahi gücü, kuvveti kendimizde hissedecek ve nesillere aktaracağız inşallah. Gerçekten çok önemli bir şey. Yedi düvel üzerimize toplanmış gelmiş, bizim doğru düzgün silahımız bile olmadan bu yokluk içerisinde azim ve irade ile güçlü imanla Çanakkale’yi geçilmez etmişler ecdadımız. Onları anlamaya ihtiyacımız var. Milletçe birlik olma zamanıdır. Çanakkale şehitlerini ve vatanımızın birliği ve beraberliği için hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimiz için düzenleyeceğimiz bu anma programına tüm ilçe halkımızı bekliyoruz" dedi.

 

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