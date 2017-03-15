Müftü Demirel, öğrencilere insanın yaratılış gayesini anlattı

Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Çok Programlı Lisede eğitim gören öğrencilere, insanın yaratılış gayesi ve dünyanın yaratılış düzeni konularında bir konferans verdi.

Elbistan Müftülüğünün, ilçedeki lise öğrencilerine yönelik olarak başlattığı konferans programları, Akşemsettin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Çok Programlı Lise ile devam etti. Okulların konferans salonunda gerçekleştirilen organizeye konuşmacı olarak katılan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, öğrencilere insanın yaratılış gayesi ve dünyanın yaratılış düzeniyle ilgili olarak kapsamlı bilgiler verdi.

İnsanın nasıl ve neden yaratıldığına ilişkin ayetler ve hadislerden de yararlanan Müftü Demirel, insanın yaratılış gayesinin Allah'a kulluk olduğunu söyledi.

Müftü Demirel, “İnsanoğlu, Allah katında eşsiz bir yere ve değere sahiptir. Zira Allah insanı en güzel şekilde yaratmış, ona sayısız nimetler ihsan etmiş, yeryüzündeki her şeyi onun emrine vermiş ve onu yeryüzünün halifesi olarak şereflendirmiştir. Rabbimiz, böylesine değer verdiği insanın gayesiz yaratılmadığını ve başıboş bırakılmadığını da birçok ayetle ifade etmiştir.

İnsana aklıyla düşünüp karar verme kabiliyeti ve irade hürriyeti vererek, kitaplar göndererek, peygamberler görevlendirerek kendisine inanmaya, gönderdiği kitaplara tabi olarak kulluk yapmaya davet etmiştir. Demek ki bu dünyaya gelişimizin asıl gayesi, bizi nice güzellikler ve özelliklerle yaratan ve sayamayacağımız kadar nimetleri bize bahşeden, gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, insanın akıl ve hayaline gelemeyecek kadar nimetleri cennette mümin kulları için yaratıp hazırlayan ve bizi cehennemden kurtaracak yaratıcımız, kurtarıcımız, sahibimiz, dostumuz olan Allah’a inanmak ve O’na kulluk etmektir. Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak yaşamaktır. Yani bu dünya hayatımız, anlamsız bir varoluş olmadığı gibi, ölüm de sonu hiçlik olan bir yok oluş değildir. Aksine bu dünya hayatımız, bir hayırlı faaliyetler alanı ve imtihan yeridir. Ölüm ise bu dünyadaki yaptıklarımızın, ibadetlerimizin karşılığını bulacağımız ebedi varlık sahasına geçişi sağlayan bir davetiyedir” dedi.