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Miniklerin Kur’an öğrenme sevincine ortak oldular

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’ çerçevesinde Karaelbistan 4-6 Yaş Kuran Kursu’ndaki minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşadı.

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Miniklerin Kur’an öğrenme sevincine ortak oldular

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’ çerçevesinde Karaelbistan 4-6 Yaş Kuran Kursu’ndaki minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşadı.

Elbistan’da geçtiğimiz yıl tek yerde açılan 4-6 yaş Kuran Kursu’nun sayısı, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 5’e çıktı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği bu kurslardan biri olan Karaelbistan Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, ikinci döneme Kur’an-ı Kerim öğrenerek başladı.

Karaelbistan Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklar için taç giyme töreni düzenlendi. Törene Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, müftülük personeli ve çocukların aileleri katıldı. Organizede Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrenciler, ‘Kur’an okumaya başlıyorum’ yazan pasta kesti. Kur’an-ı Kerim öğrenenler başta olmak üzere kurstaki öğrenciler, Ekim 2016’da başladıkları kursta, kurs öğretmenleri eşliğinde şimdiye kadar ezberledikleri namaz sureleri ve duaları okudular.

Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilerle birlikte pasta kesen Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, ilçede açılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

300’den fazla çocuğun bu kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitimi aldığını belirten Müftü Demirel, “Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu yıl 5 mahallemizde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açtık. Toplamda 300’e yakın öğrencimiz var. Karaelbistan Mahallemizde de 4-6 Yaş Kur’an Kursuna büyük talep vardı. Bu yıl Karaelbistan’da da 4-6 Yaş Kur’an Kursu açıldı. Diğer kurslarımızda olduğu gibi burada da çocuklarımız için en güzel ortamı hazırladık. Bugün de bu güzel ortamda çocuklarımız Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşıyor. Biz de onların sevincine ortak olduk” dedi.

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