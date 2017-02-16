Miniklerin Kur’an öğrenme sevincine ortak oldular

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’ çerçevesinde Karaelbistan 4-6 Yaş Kuran Kursu’ndaki minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmenin sevincini yaşadı.

Elbistan’da geçtiğimiz yıl tek yerde açılan 4-6 yaş Kuran Kursu’nun sayısı, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 5’e çıktı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği bu kurslardan biri olan Karaelbistan Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, ikinci döneme Kur’an-ı Kerim öğrenerek başladı.

Karaelbistan Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklar için taç giyme töreni düzenlendi. Törene Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, müftülük personeli ve çocukların aileleri katıldı. Organizede Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrenciler, ‘Kur’an okumaya başlıyorum’ yazan pasta kesti. Kur’an-ı Kerim öğrenenler başta olmak üzere kurstaki öğrenciler, Ekim 2016’da başladıkları kursta, kurs öğretmenleri eşliğinde şimdiye kadar ezberledikleri namaz sureleri ve duaları okudular.

Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilerle birlikte pasta kesen Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, ilçede açılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarına gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini söyledi.