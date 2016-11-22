Minik öğrencilerden anlamlı kampanya

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu Anasınıfı Öğretmeni Ahu Arabacı ve öğrencileri, örnek bir projeye imza attılar.
Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında “Sorumluluğumu Biliyorum Doğayı Koruyorum” sloganıyla harekete geçen öğrenciler, plastik poşetlerin doğaya verdiği zarara dikkat çekmek amacıyla okulda ve evde hazırladıkları filelerle, Esentepe Mahallesinde bulunan bir alış veriş merkezine gittiler.
Alış veriş yapan vatandaşlara plastik poşet kullanımının zararlarını anlatan minik öğrenciler, vatandaşlara, annelerinin ve kendilerinin hazırlamış oldukları filelerden hediye ettiler. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, filelerle yapılan alış verişle tamamlandı.
Öndeki miniğin elinde poşet var yavrum unutmuş amacını :)