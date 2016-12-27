Minik Kur’an bülbülleri taç giydi

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’ çerçevesinde bu yıl ilk kez öğrencilerine kapılarını açan 4-6 Yaş Kur’an Kurslarından biri olan Esentepe 4-6 Yaş Kur’an Kursu’ndaki minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmelerinin sevincini yaşadı.

Taç giyen ve Kur’an-ı Kerim öğrenmeleri dolayısıyla pasta kesen öğrenciler, ezbere okudukları ilahiler ve dualarla da aileleri ve kurs hocalarının göğsünü kabarttı.

Elbistan’da geçtiğimiz yıl tek yerde açılan 4-6 yaş Kuran Kursu’nun sayısı, 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 5’e çıktı. Ailelerin büyük ilgi gösterdiği bu kurslardan biri olan Esentepe Kur’an Kursu’nda eğitim gören minik öğrenciler, yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim öğrenmeyi başardı. Yaklaşık 75 öğrencinin eğitim gördüğü Esentepe Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim öğrenen çocuklar için taç giyme töreni düzenlendi. Törene Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, müftülük personeli ve çocukların aileleri katıldı.

Organizede Kur’an-ı Kerim öğrenen 10 öğrencinin fotoğraflarının yer aldığı ve üzerinde, ‘Minicik kalbini Kur’an’la dolduran Rabbime şükürler olsun’ yazan pasta kesildi. Kur’an-ı Kerim öğrenenler başta olmak üzere kurstaki öğrenciler, Ekim 2015’te başladıkları kursta, oyunlar ve şarkılar eşliğinde kurs öğretmenleri eşliğinde şimdiye kadar ezberledikleri namaz sureleri ve duaları okudular. Minik Kur’an bülbüllerinin çok kısa sürede başarı elde etmesi, kurs öğreticilerini ve ailelerini gururlandırdı.

Tören sonrasında değerlendirme yapan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, ilçede açılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

300’den fazla çocuğun bu kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitimi aldığını belirten Müftü Demirel, “Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu yıl 5 mahallemizde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açtık. Toplamda 300’e yakın öğrencimiz var. Esentepe Kur’an Kursumuzda lojman olarak kullanılan binada yapılan tadilatın ardından sübyan okuluna dönüştürüldü. Burada 75 çocuğumuz eğitim görüyor. Buraya gelen çocuklarımız için güzel bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Çocuklarımız, burada hocalarının da büyük gayreti ile kısa sürede Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bunun için de bir tören düzenlemişler. Biz de onların sevincine ortak olmak istedik. Çocuklarımızın heyecanı ve başarısı bizleri ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah diğer öğrencilerimiz de en kısa sürede Kur’an-ı Kerim öğrenecek” dedi.