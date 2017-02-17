Elbistan Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu anasınıfı ve 4/E sınıfı öğrencileri, örnek bir davranışa imza atarak, kaleme aldıkları mektupları, çizdikleri resimleri ve çeşitli hediyeleri, Şırnak 23. İl Sınır Tümen Komutanlığı’nda vatani görevlerini yapan Mehmetçiklere gönderdiler.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında, Şubat ayı değeri olan, ‘Vatan Sevgisi’ ile ilgili gerçekleştirilen, ‘Minik Kalplerden Vatan Bekçilerine Mektup’ projesi kapsamında farklı bir etkinlik düzenleyen Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu öğrencileri, sınır hattında vatan nöbeti tutan Mehmetçiklere duygu dolu hediyeler hazırladılar.

Anasınıfı öğrencileri yaptıkları resimleri, 4/E sınıfı öğrencileri ise yazdıkları mektuplar ile çeşitli küçük hediyeleri, Şırnak 23. İl Sınır Tümen Komutanlığına yolladılar.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren okul yönetimi, “Vatani görevlerini büyük özveriyle yerine getiren Mehmetçiklerimize moral vermek amacıyla öğrencilerimiz minicik kalplerindeki vatan ve millet sevgisini mektuplarına ve resimlerine döktüler. Mehmetçiklerimiz ise minik kardeşlerinin bu sürprizine duyarsız kalmadılar. Ellerine ulaşan mektup ve resimleriyle çekilmiş fotoğraf ve videolarını öğrencilerimize ulaştırarak, Şırnak ve Kahramanmaraş arasında bir gönül köprüsü oluşturdular. Vatan ve millet için hayatlarını hiçe sayarak, dağ taş demeden, ülkemizin en doğusundan en batısına kadar görev yapan Mehmetçiklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabildiysek, ne mutlu bize” diyerek, bu güzel organizede yer alan öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.



