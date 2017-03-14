Milli Eğitim’de deprem ve yangın tatbikatı

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde deprem ve yangın tatbikatı yapıldı.

Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan talep üzerine düzenlenen tatbikatta, deprem ve yangın esnasında yapılması gereken çalışmalar, uygulamalı olarak hayata geçirildi.

Kahramanmaraş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kahramanmaraş Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Elbistan İtfaiyesi Kısım Amirliği, 112 Acil Yardım ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yer aldığı program, Misak-ı Milli Salonu’nda düzenlenen eğitim ile başladı.

Eğitimin ardından ise, tatbikata geçildi. Tatbikatta ilk olarak deprem anı canlandırıldı. AFAD görevlisi Nuri Yurttaş’ın deprem anonsu ile binayı hızlı bir şekilde tahliye eden Milli Eğitim çalışanları, toplanma alanında bir araya geldiler. Daha sonra ise temsili olarak binada mahsur kalan kişiler AFAD ve UMKE ekipleri tarafından kurtarılarak, ambulansla hastaneye gönderildiler.

Tatbikatın ikinci kısmında ise yangın anında yapılması gerekenler anlatıldı. İtfaiye personeli tarafından yangın tüplerini kullanımı ve alevlere müdahale yönteminin anlatılmasının ardından, kasti olarak çıkartılan yangına müdahale edildi.

Tatbikatla ilgili bilgi veren, AFAD Arama Kurtarma Personeli Nuri Yurttaş, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün talebi üzerine Elbistan’a geldiklerini ifade ederek, bir deprem ve yangın esnasında binanın tahliyesi, yaralılara müdahale ve görev dağılımı gibi konularda eğitimler verdiklerini söyledi.

Elbistan İtfaiye Müdürü Lütfi Demir ise, Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki tatbikata itfaiye olarak katıldıklarını belirterek, yangın ve diğer afetler alınacak tedbirlerine önemine değinerek, yapılan tatbikatın önemine değindi.

Elbistan Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal ise, iş güvenliği kapsamında tatbikat yapmak amacıyla AFAD ve UMKE ile irtibata geçtiklerini ifade ederek, teorik olarak öğrenilen bilgilerin bu tatbikat ile pratiğe geçirildiğini söyledi. Herhangi bir afet durumunda alınacak tedbirler ve kimin hangi görevi yerine getireceğinin bu tatbikat ile bir kez daha gözden geçirildiğini dile getiren Dal, tatbikat nedeniyle destekte bulunan herkese teşekkür etti.



