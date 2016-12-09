Milli Eğitim Müdürlüğü’nden voleybol turnuvası

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü, “Gelin Spor Yapalım Tek Galibi Dostluk Kazansın” sloganı ile öğretmen ve milli eğitim çalışanlarının katılabileceği bir voleybol turnuvası düzenledi.

Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, turnuva ile ilgili yaptığı açıklamada, Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenledikleri projenin, birlik-beraberlik ve kaynaşmayı amaçladığını söyledi.

Turnuvanın, “Gelin Spor Yapalım Tek Galibi Dostluk Kazansın” sloganı hazırlandığını dile getiren Bayazıt, başvuruların 18 Aralık 2016 tarihine kadar yapılabileceğini söyledi.

Bayazıt, Elbistan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen turnuvanın fikstür çekilişinin ise 19 Aralık’ta yaılacağını belirterek, turnuvanın Voleybol Federasyonu İl Temsilciliği Faaliyet Programı’nda yer aldığını kaydetti.

Turnuva, 20 Aralık 2016 tarihinde başlayıp 20 Ocak 2016 tarihinde son bulacak.

Yapılacak etkinlik hakkında bilgi veren Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, “Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü ile yaptığımız proje ile ilçemizdeki öğretmenlerimizin ve diğer milli eğitim müdürlüğü çalışanlarımızın sosyal aktivitelerini artırmak, voleybol sporunu sevdirmek, okullarımız arası işbirliği ve dayanışmayı sağlamak ve onları spora teşvik ederek iş stresinden uzaklaştırmayı amaçlıyoruz. ‘Gelin Spor Yapalım Tek Galibi Dostluk Olsun’ sloganıyla yola çıktık. Turnuvamıza katılacak öğretmen arkadaşlarıma şimdiden başarılar dilerim” şeklinde konuştu.



