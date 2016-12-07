MEM, argon kaynakçılığı kursu açıyor

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkıları ile Mesleki Eğitim Merkezi’nde (MEM), özellikle termik santral inşaatları, boru hatları, dev sanayi kuruluşları ve sanayi sitelerinde çokça kullanılan ve piyasada aranılan eleman olan argon kaynakçısı yetiştirmek üzere, argon kaynakçılığı kursu açılıyor.

Elbistan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü M. Hanifi Kaya, argon kaynakçılığı kursuna katılmak isteyenlerin, Mesleki Eğitim Merkezi’ne gelerek başvuruda bulunması gerektiğini söyledi.

Argon kaynakçılığının çok aranan bir meslek olduğunu ifade eden Kaya, “Argon kaynağı teknik literatürde TİG (tungsten inert gas) kaynağı diye geçer. Tungsten wolfram diye de bilinen bir metaldir. Çok yüksek sıcaklıklarda erimesi ile ünlüdür. Elektrot olarak tungsten elektrot kullanılır. inert gaz ise başka bir elementle bileşik oluşturmayan gazları kapsar. Argon kaynağında inert gas olarak argon gazı ve bazen azot gazı kullanıldığı için argon kaynağı diye isimlendirilir. Bu kaynak türünde kaynak arkının oluştuğu bölge argon gazı ile korunur ve bu gaz ortamında kaynak işlemi gerçekleşir. Özellikle çelik ve krom nikel alaşımlarında son derece başarılıdır” dedi.