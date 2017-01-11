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Mehmet Taş’ın kaleme aldığı oyun sahneye kondu

Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Mehmet Taş, edebiyat alanındaki çalışmalarına bir yenisini kattı.

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Mehmet Taş’ın kaleme aldığı oyun sahneye kondu

Elbistanın Sesi Gazetesi yazarlarından Mehmet Taş, edebiyat alanındaki çalışmalarına bir yenisini kattı. Şiir ve öykü alanındaki çalışmalarıyla tanıdığımız, öykü dalında birçok ödülle takdir edilen Yazar Mehmet Taş’ın kaleme aldığı, ‘HAYAT.COM’ adındaki oyun, İstanbul Tiyatro Kelebek oyuncuları tarafından sahneleniyor.

Yazar Mehmet Taş’ın yazdığı ‘HAYAT.COM’ adlı melodram türü tiyatro oyunu, hayatımıza yön vermeye başlayan sanal bağımlılığın, sanal dünyadaki açmazların ve sonucunda da yaşanılan hayal kırıklıklarını anlatıyor. Oyun, turne çalışmaları kapsamında 20 Ocak 2017 günü Gaziantep’te seyircisiyle buluşacak.  

16 yıldan beri İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Tiyatro Kelebek, çıktığı yurt turneleriyle de tanınıyor. Nur Günay ve Mahmut Özel’in oyunculuğunu yaptığı, Emre Kaya’nın dekor Serdar Günay’ın rejisini yaptığı ‘HAYAT.COM’ oyununun yönetmenliğini de, video bağlantılarla yazarımız Mehmet Taş yapıyor.

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