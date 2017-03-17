Matematikçiler Elbistan’da yarıştı

Elbistan İMKB Fen Lisesi tarafından organize edilen Dünya Pi Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen, ELFEN’de Matematikçiler Yarışıyor bilgi yarışması yapıldı.

Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda organize edilen yarışmaya, Elbistan, Göksun, Afşin ve Ekinözü’nden 11 okul katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan yarışma, Elbistan İMKB Fen Lisesi Müdürü Tayyip Güneş’in açış konuşması ile başladı.

Matematiği öğrencilere daha da sevdirmek, korkulacak bir ders olmadığını göstermek amacıyla bu yıl bir ilki gerçekleştirerek, Dünya Pi Günü kutlamalarını organize ettiklerini belirten Güneş, yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Yarışmaya; Elbistan Mükrimin Halil Anadolu Lisesi, Elbistan Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elbistan Özel Final Anadolu Lisesi, Ekinözü Çok Programlı Anadolu Lisesi, Göksun Fen Lisesi, Elbistan Anadolu Lisesi, Elbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Elbistan Fen Lisesi, Elbistan Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi, Afşin Fen Lisesi, Afşin Anadolu Lisesi katıldı.

Yapılan yarışma sonucunda Göksun Fen Lisesi birinci, Afşin Fen Lisesi ikinci, Elbistan Fen Lisesi ise üçüncü oldu.

Yarışma sonunda dereceye giren okulların ödülleri takdim edildi.



