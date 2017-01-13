Kur’an öğrenen miniklere, kına yakıldı

Elbistan Müftülüğü’ne bağlı olan Saraykent Reşit Efendi 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim öğrenen miniklere, kına yakıldı.

Yaklaşık 3 ay gibi kısa bir sürede Kur’an-ı Kerim öğrenen çocukların kurs öğreticileri, “Öğrendiğiniz Kur’an-ı Kerim, elinize işleyen bu kınalar gibi yüreğinize işlesin’ temennisinde bulundular.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ‘Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi’ çerçevesinde bu yıl ilk kez eğitim verilen 4-6 Yaş Kur’an kurslarından biri olan Saraykent Reşit Efendi 4-6 Yaş Kuran Kursu’ndaki minik öğrenciler, Kur’an-ı Kerim öğrenmelerinin sevincini yaşadı. Yarıyıl tatiline girmeden Kur’an-ı Kerim öğrenerek taç giyen minikler, İlçe Müftüsü Muhsin Demirel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt’la birlikte pasta kesti. Minik öğrenciler, ezbere okudukları ilahiler ve dualarla, aileleri ve kurs hocalarını da gururlandırdı.

Elbistan’da 2016-2017 eğitim-öğretim döneminde 5 ayrı merkezde açılan ve halk arasında sübyan mektebi olarak bilinen 4-6 Yaş Kur’an Kurslarından biri olan Saraykent Reşit Efendi Kur’an Kursu’nda Kur’an-ı Kerim öğrenen minik öğrenciler için taç giyme töreni düzenlendi. Organizeye, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, müftülük personeli ve çocukların aileleri katıldı. Organize de ilk olarak Kur’an-ı Kerim öğrenen minikler, Elif Ba cüzlerinden sureleri okudu. Daha sonra ise kurs öğretmenleri eşliğinde İslam’ın ve imanın şartı, namazın farzları, abdest almayla ilgili şarkıları seslendiren öğrenciler, okudukları ilahilerle de büyük alkış aldı. Saraykent Reşit Efendi 4-6 Yaş Kur’an Kursu’ndaki törende bir ilke imza atıldı. Kur’an-ı Kerim öğrenen öğrencilere, kına yakıldı. Kurs öğretmenleri, ‘Bu kınalar elinize işleyecek. İnşallah, öğrendiğiniz Kur’an-ı Kerim de gönlünüze ve ruhunuza işler. Kur’an-ı Kerim, ömrünüz boyunca rehberiniz ve ışığınız olur’ şeklindeki dualarla, çoğunluğu kız olan öğrencilere kına yaktı. Minik Kur’an bülbülleri daha sonra pasta kesti.

Törende konuşan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, ilçede açılan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kurslarının önemli bir amaca hizmet ettiğini söyledi.

4-6 Yaş Kur’an Kurslarında hiçbir fiziki eksikliğin kalmadığını ifade eden Demirel, bu kurslara yardım eden hayırsever vatandaşlara da şükranlarını iletti.

300’den fazla çocuğa bu kurslarda Kur’an-ı Kerim eğitimi verildiğini anlatan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, şöyle konuştu:

“Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu yıl 5 mahallemizde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açtık. Toplamda 300’e yakın öğrencimiz var. Bu merkezlerimizde eğitim gören çocuklarımız için güzel bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Tabii bu hayırsever ve yardımsever Elbistan halkının destekleri ile oldu. Çok şükür fiziki bir eksiğimiz kalmadı. Bu kurslarımız önemli bir amaca hizmet ediyor. Ne kadar önemli olduğunu da bugün bir kez daha görmüş olduk. Küçük yaştaki çocuklarımız, burada hocalarının da büyük gayreti ile kısa sürede Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bunun için de bir tören düzenlemişler. Biz de onların sevincine ortak olmak istedik. Çocuklarımızın heyecanı ve başarısı bizleri ziyadesiyle sevindirdi. İnşallah diğer öğrencilerimiz de ikinci yarıyılda Kur’an-ı Kerim öğrenecek.”