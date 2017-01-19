Kur’an bülbüllerinin karne heyecanı

Elbistan Hocazade 4-6 yaş grubu Kur’an Kursundaki (sübyan okulu) minik öğrenciler, karne heyecanını, örgün eğitimdeki akranlarından bir gün önce yaşadı.

Hocazade Kur’an Kursu’nda (Sübyan Okulu) birinci dönem eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Kur’an-ı Kerim öğrendikten sonra taç giyen giyen çocukların karne heyecanı yüzlerine yansıdı. Çocukların karne ve Kur’an okuma belgesi törenine katılan Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel, minik öğrencilere Kur’an-ı Kerim hediye etti.

Kur'an kurslarında yaş sınırının kalkmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan “Okul Öncesi Din Eğitimi Projesi” çerçevesinde geçtiğimiz yıl açılan Hocazade 4-6 yaş Kur’an kursunda karne ve taç giyme töreni düzenlendi. Oyunlar ve şarkılar eşliğinde Kur’an-ı Kerim ve temel dini bilgiler eğitimi verilen Hocazade 4-6 yaş Kur’an kursunda ilk yarıyıl heyecanı yaşandı.

Yaklaşık 4 aydır devam eden yoğun kurs döneminin ardından 15 gün sürecek yarıyıl tatilini hak eden minik öğrencilere karneleri ve Kur’an okuma belgeleri, Elbistan Müftüsü Muhsin Demirel ve müftülük personellerinin katıldığı törenle verildi. Törende okuma belgelerini alan çocuklar, Kur’an-ı Kerim öğrenme sevinçlerini ise, pasta keserek kutladı. Törende çocukların heyecanı gözlerinden okunurken, aileleri de çocuklarının bu sevincine ortak oldu.

Kursun sabah bölümünde eğitim gören çocuklara karnelerini veren Elbistan İlçe Müftüsü Muhsin Demirel, tören sonrasında yaptığı açıklamada, Kur’an-ı Kerim’in erken yaşta öğrenilmesinin önemine değindi.

Kur’an-ı Kerim’in, yeryüzünde bulunan en kıymetli ve en değerli varlık olduğunu kaydeden Müftü Demirel, “Kur’an-ı Kerim, kainatın sahibi Yüce Allah’ın kelamıdır. Kur’an-ı Kerim, yeryüzündeki en değerli ve kıymetli varlıktır. Kur’an’dan daha değerli bir şey yoktur. Kur’an-ı Kerim, hem dinimizin temel kaynağı hem de insanlar arasında var olan bütün güzelliklerin, bütün faziletlerin, güzel ahlakın temelidir. Kur’an-ı Kerim’i okumak ve öğrenmek de dinimizde son derece önemlidir. Ama daha da önemlisi Kur’an-ı Kerim’i çocuk yaşta öğrenmektir. Hem de çocukluk döneminde ilim öğrenmek ve Kur’an öğrenmek daha kalıcı olmaktadır” dedi.

Müftü Demirel, şunları söyledi:

“Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda bu yıl 5 mahallemizde 4-6 Yaş Kur’an Kursu açtık. Toplamda 300’e yakın öğrencimiz var. Bu merkezlerimizde eğitim gören çocuklarımız için güzel bir ortam hazırlamaya gayret ettik. Bu kurslarımız önemli bir amaca hizmet ediyor. Ne kadar önemli olduğunu da bugün bir kez daha görmüş olduk. Küçük yaştaki çocuklarımız, burada hocalarının da büyük gayreti ile kısa sürede Kur’an-ı Kerim’e geçti. Bu sübyan mektebinde ise 3,5 ayda evlatlarımızdan çoğu Kur’an-ı Kerim’e geçmiştir. İkinci dönemde de inşallah hemen hemen hepsi Kur’an-ı Kerim’e geçecek. Hem daha kalıcı olacak. Çocuklarımızın zihinleri, fuzuli ve yanlış bilgi ile dolmadan Kur’an-ı Kerim ve dini bilgilerle dolmuş olacak. Bu kurslar, ilçemiz için büyük bir kazanımdır. Burada görev yapan hoca hanımlara ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Fedakârca görev yaptılar.”