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Küçük Nisanur, İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci oldu

Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıldönümü nedeniyle düzenlenen, İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışmasının ilkokul kategorisinde birinci, Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencisi Nisanur Demir oldu.

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Küçük Nisanur, İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışmasında birinci oldu

            Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İstiklal Marşı’nın kabulünün 96. yıldönümü nedeniyle düzenlenen, İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma Yarışmasının ilkokul kategorisinde birinci, Ertuğrulgazi İlkokulu öğrencisi Nisanur Demir oldu.

            Yarışmada ilkokullar kategorisinde 28 okul katılırken, yarışmada Ertuğrulgazi İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Nisanur Demir birinci oldu.

Ertuğrulgazi İlkokulu Okul-Aile Birliği Başkanı Mesut Polat, birinci olan öğrenciyi tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Polat, bu başarıda emeği geçen Okul Müdürü Habip Mehmet Güven, Sınıf öğretmeni Osman Cücük ve öğrenci velisine teşekkür ederek, bu başarının diğer öğrencilere örnek teşkil etmesini dilediğini söyledi.

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