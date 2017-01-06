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Küçük Erkek Futbol Turnuvası’nda şampiyon Şeker Ortaokulu

Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği Okul Sporları kapsamında yapılan, Küçük Erkek Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Şeker Ortaokulu oldu.

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Küçük Erkek Futbol Turnuvası’nda şampiyon Şeker Ortaokulu

            Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ile Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa organize ettiği Okul Sporları kapsamında yapılan, Küçük Erkek Futbol Turnuvası’nın şampiyonu, Şeker Ortaokulu oldu.

            Final Halı Sahasında oynanan müsabakalar heyecanlı mücadelelere sahne oldu. Final maçı büyük çekişme ve heyecanla oynanırken, Gazi Mustafa Kemal Ortaokulunu 2-0 yenen Şeker Ortaokulu şampiyonluğu elde eden takım oldu.

Turnuvanın üçüncülük ve dördüncülük maçında ise adeta nefesler tutuldu. Normal süresi 3-3 biten maçın sonunda penaltılar sonunda Elbistan Ortaokulu’nu 4-3 yenen Cumhuriyet Ortaokulu turnuvanın üçüncüsü oldu.

Küçük Erkek Futbol Turnuvası’nda dereceler şöyle gerçekleşti:

“Birinci Şeker Ortaokulu, ikinci Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, üçüncü Cumhuriyet Ortaokulu, dördüncü ise, Elbistan Ortaokulu.”

Dereceye giren okulların ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik ve Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz tarafından verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, turnuvaya katılan tüm okullara, sporculara ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, başarılarının devamını diledi. 

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