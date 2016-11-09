KSÜ öğrencisinin kurşungeçirmez yelek projesi, TÜBİTAK’tan ödülle döndü

Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) öğrencisi Muhammed Savrun, ‘Balistik Jel Takviyeli Kurşungeçirmez Yelek’ projesiyle, TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmada 3. Oldu

KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Savrun, öğretim üyeleri Doç. Dr. Ahmet Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Beril Özçelik’in danışmanlığında hazırladığı ‘Balistik Jel Takviyeli Kurşungeçirmez Yelek’ projesiyle, TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen 2238-Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması teknoloji kategorisinde 3. oldu.

Toplamda 350, teknoloji kategorisinde ise 60 projenin katıldığı yarışmada final sergisi 22-24 Ekim 2016 tarihleri arasında TOBB ETÜ Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Dereceye girenlere ödül ise 25 Ekim 2016 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık Binasında bulunan Feza Gürsey Konferans Salonunda verildi.

Kurşungeçirmez yelek alanına birçok yenilik getiren projenin tanıtımı, Rektör Prof. Dr. Durmuş Deveci’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında yapıldı. KSÜ Senato Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda basın mensuplarına üniversite bünyesinde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler veren Rektör Deveci, üniversite olarak bilimsel gelişmenin öncüsü olmak gibi bir misyona sahip olduklarını söyledi. Rektör Deveci KSÜ öğrencisi Savrun’un geliştirdiği ‘Balistik Jel Takviyeli Kurşun Geçirmez Yelek’ projesi’nin hayata geçirilmesinde üniversite olarak her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.

Projeye ilişkin bilgilendirme sunumunu KSÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Muhammed Savrun yaptı.

KSÜ öğrencisi Savrun’un geliştirdiği ‘Balistik Jel Takviyeli Kurşun Geçirmez Yelek’ projesi, balistik kurşungeçirmez yelek alanında iki önemli kolaylık sağlıyor. Birincisi, çelik yeleklerde kullanılan kevlar ve dyneema (polietilen) malzemelerini hibrit olarak karıştırıp ortaya kurşun geçirmeyen yelek çıkarabiliyor. İkincisi ise çelik yeleklerde kullanılan koruyucu ped yerine daha ucuza mal edilen balistik jel kullanarak amaca uygun balistik koruyucuların daha ekonomik olarak elde edilmesine imkân sağlıyor. Günümüzde güvenlik güçlerince kullanılan kurşungeçirmez yeleklerde genellikle 15-20 kat oranında kevlar malzemesi kullanılıyor. Çok hafif, karbon kökenli sağlam liflerden oluşan kevlar, 1970’ten bugüne balistik koruyucu kumaş olarak en çok kullanılan malzeme. Ancak kevlar malzemesi ile üretilen yelekler oldukça pahalı olup 2-3 bin TL arası fiyatlara satılıyor.

Proje kapsamında kevlar malzemesi ile dyneema (polietilen) malzemesinden oluşan çelik yeleklerde, 9 mm çapındaki bir merminin güvenlik güçlerine zarar vermeden durdurulması amaçlanıyor. Özel Harekât polislerinin kullandığı çelik yeleklerde, kompozit kevlar malzemesi 15-20 kat olarak kullanılırken, Amerikan özel kuvvetlerinin kullandığı çelik yeleklerde ise sadece dyneema polietilen malzemesi kullanılıyor. Savrun’un projesinde iki malzeme birlikte kullanılıyor. 7 kat kevlar malzemesi 7 kat da dyneema polietilen malzemesi kullanılarak daha ucuz hibrit bir karışım olan ‘Balistik Jel Takviyeli Kurşungeçirmez Yelek’ ortaya çıkıyor.

Proje, yeleklerin yapısından kaynaklanan yaralanmaları da en aza indirmeyi hedefliyor. Çelik yelekler, kurşun geçmese de insan vücuduna bir basınç uygulayarak kaburga kemiklerinin kırılmasına yol açabiliyor. Bunu önlemek için güvenlik güçleri, çelik yeleğin arkasında o enerjiyi absorbe edecek özel pedler koyarken bu pedlerin fiyatları ise 200-250 dolara kadar çıkıyor. Fakat proje ile birlikte enerji absorbe edici özel pedler yerine enerji absorbe etme özelliği kanıtlanmış sığır jelâtini kullanılarak daha ucuz ve güvenilir bir yelek üretilmesi amaçlanıyor.

Geliştirilen Balistik Jel Takviyeli Kurşungeçirmez Yelek 3 katmandan oluşuyor. 1. katman dyneema malzemesi, 2. katman kevlar malzemesi ve 3. katman yani insan vücudunun temasında önceki son katman balistik jelden oluşuyor.

Projenin tamamlanmasıyla, hem dyneema ve kevlar malzemelerinin kullanımı, hem de koruma pedi yerine balistik jel kullanılmasıyla yaklaşık % 40 civarında daha ucuz kurşungeçirmez yelek üretilecek. Bu yöntemle elde edilecek hibrit ürünler; miğfer, kalkan, çanta, bomba imha elbisesi, balistik koruyucu yelek ve avcı elbisesi gibi balistik koruma amaçlı birçok alanda kullanılabilecek.



