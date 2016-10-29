KSÜ, İslam Tarihi Sohbetleri’ne ev sahipliği yaptı

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK), Çınaraltı Gençlik Söyleşileri kapsamında düzenlediği İslam Tarihi Sohbetleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

KSÜ Cahit Zarifoğlu Konferans Salonunda düzenlenen, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarında kalan gençleri dini konularda doğru olarak bilgilendirmeyi amaçlayan program, Dünya Kur’an-ı Kerim Okuma Birincisi-Kasidehan Ali Tel’in Kur’an tilaveti ile başladı.

Kur’an tilaveti ve yapılan duanın ardından İlahiyatçı Yazar Mehmed Paksu, ‘Mah-ı Muharrem’ konulu konferans sunumunu gerçekleştirdi.

Paksu, Muharrem ayının faziletine ilişkin bilgiler verirken, Peygamber Efendimiz’in (SAV) ve sahabelerinin hayatından kesitlerle Muharrem ayının dinimizdeki yeri ve önemine vurgu yaptı. Paksu, konferans sunumunun ardından katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

Günün anısına Kahramanmaraş Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Mehmet Ali Öztürk tarafından, İlahiyatçı-Yazar Mehmed Paksu’ya çeşitli hediyeler takdim edildi.

KSÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Kıllı ve Prof. Dr. İrfan Ersin Akıncı, protokol üyeleri ve öğrencilerin katıldığı program, aşure ikramının ardından son buldu.



