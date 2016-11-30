KSÜ, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısına ev sahipliği yaptı

Kahramanmaraş İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Kasım ayı olağan toplantısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin (KSÜ) ev sahipliğinde, Rektörlük binası Yönetim Kurulu Salonunda gerçekleştirildi.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu, Resmi Gazete’de 2011 yılında yayınlanan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği kapsamında Kahramanmaraş’ın istihdam politikalarının geliştirilmesi ve mesleki eğitim yoluyla işgücü piyasalarının güçlendirilmesi faaliyetleri konusunda çalışmalar yapıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı olarak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü koordinasyonunda ve KSÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özden Görücü başkanlığında yürütülen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkâr Odaları Birliğinden Mehmet Geçgil, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Ahmet Aküncü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünden Mehmet Arslan ve Yaşar Yıldız’dan oluşuyor.

Kahramanmaraş İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulunun KSÜ’de gerçekleştirilen Kasım ayı olağan toplantısında; 5544 sayılı yasa kapsamında mesleki yeterliliklerin belgelendirilmesi ve yeni istihdam stratejilerinin geliştirilerek işsizliğin önlenmesine yönelik alınacak tedbirleri içeren gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Üyeleri daha sonra KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş Deveci’yi ziyaret etti.

Kurul üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Rektör Deveci, KSÜ’nün bu tür önemli etkinliklere ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İstihdamın geliştirilmesi ve mesleki eğitim yoluyla iş gücü piyasasının güçlendirilmesi için üniversite olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Rektör Deveci, kurul üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının artarak devamını diledi.



