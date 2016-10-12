KPSS'nin saati değişti

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu (ÖSYM), 20 Kasım 2016’da yapılacak KPSS Ortaöğretim sınav saatinin değiştirildiğini açıkladı.

ÖSYM, 20 Kasım 2016 tarihinde uygulanacak olan KPSS Ortaöğretim oturumunun başlama saatinin 10.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, 20 Kasım 2016 tarihinde yapılacak KPSS Ortaöğretim oturumunun 09.30 olarak belirlenen başlama saatinin, 10.00 olarak değiştirilmesine karar verildiği kaydedildi.

Elbistan’da KPSS’ye 3 bin 900 aday katılacak

2 yıllık üniversite mezunlarının (önlisans) katılacağı, 2016 Önlisans KPSS 16 Ekim 2016 Pazar günü gerçekleştirilecek. Elbistan’da Önlisans KPSS’ye 3 bin 900 aday katılacak.

Geçtiğimiz yıllarda yapılan Ortaöğretim/Önlisans KPSS’nin aksine bu yıl, Önlisans ve Ortaöğretim KPSS’leri ayrı tarihlerde yapılacak. Sınav 16 Ekim 2016 tarihinde gerçekleşecek.

2016 KPSS Önlisans sınavı, 16 Ekim Pazar günü yapılacak. 16 Ekim’deki Önlisans KPSS’nin başlama saati değişmedi. Sınav saat 09.30’da başlayacak. Ortaöğretim mezunlarının katılacağı ve 20 Kasım’daki sınavın saati ise 10.00 olarak değiştirildi.