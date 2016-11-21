KPSS kalemleri, çöp yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere gidiyor

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak için ilçede Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adayların kullandığı kırtasiye setlerini topladı.

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ortaöğretim bölümü, 20 Aralık 2016 Pazar günü yapıldı. ÖSYM, daha önceki sınavlarda olduğu gibi KPSS’ye giren adaylara kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye seti dağıttı. Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında adayların kullandıkları kırtasiye setlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için stant açarak topladı. Adaylardan temin edilen binlerce kalem, silgi ve kalemtıraş, paketleme işleminin ardından köylerdeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılacak.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, daha önceden de yapılan çalışmadan çok verimli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Kampanyadan önce sıraların üzerinde kalan ve çoğunluğu da çöpe giden kırtasiye malzemelerinin birçok öğrencinin yüzünü güldürdüğünü belirten Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir süredir devam ettirdiği ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında Elbistan Gençlik Merkezimize üye gönüllü gençler, KPSS’nin ardından çöpe gitmesi muhtemel kalem setlerini topladı. Açılan stantlarda toplanan kırtasiye malzemeleri, ayrıştırılıp yeniden paketlendikten sonra kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek” şeklinde konuştu.