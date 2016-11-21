KPSS kalemleri, çöp yerine ihtiyaç sahibi öğrencilere gidiyor

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak için ilçede Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adayların kullandığı kırtasiye setlerini topladı.
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) ortaöğretim bölümü, 20 Aralık 2016 Pazar günü yapıldı. ÖSYM, daha önceki sınavlarda olduğu gibi KPSS’ye giren adaylara kalem, silgi ve kalemtıraştan oluşan kırtasiye seti dağıttı. Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında adayların kullandıkları kırtasiye setlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için stant açarak topladı. Adaylardan temin edilen binlerce kalem, silgi ve kalemtıraş, paketleme işleminin ardından köylerdeki okullarda okuyan öğrencilere ulaştırılacak.
Proje hakkında açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, daha önceden de yapılan çalışmadan çok verimli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.
Kampanyadan önce sıraların üzerinde kalan ve çoğunluğu da çöpe giden kırtasiye malzemelerinin birçok öğrencinin yüzünü güldürdüğünü belirten Yılmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bir süredir devam ettirdiği ‘Genç Dönüşüm Projesi’ kapsamında Elbistan Gençlik Merkezimize üye gönüllü gençler, KPSS’nin ardından çöpe gitmesi muhtemel kalem setlerini topladı. Açılan stantlarda toplanan kırtasiye malzemeleri, ayrıştırılıp yeniden paketlendikten sonra kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilere gönderilecek” şeklinde konuştu.
Projenin bir köprü görevi gördüğünü kaydeden Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Gönüllü gençlerimiz, kırsal mahallelerde yaşayan öğrencilerle bu sayede bir gönül köprüsü kuruyor. Bu kalem setlerini atmaktansa başka birinin işine yarayacak şekilde değerlendirileceğini bilen adaylar da kampanyaya destek veriyor. Çocuklar hediye aldıkları ve kendilerini düşünen birileri olduğunu gördükleri için çok seviniyorlar. Zorlu koşullarda eğitim gören öğrencilerin eğitim hayatına küçük de olsa katkı sağlamak amacıyla ve gençlerimizdeki paylaşma duygusunu arttırmak amacıyla düzenlediğimiz bu projeye katılan herkese teşekkür ediyoruz. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Böylesine önemli projelere imza atan gençlerimizle, gönüllülerimizle gurur duyuyorum” dedi.