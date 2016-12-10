KPSS kalemleri, çocukların yüzünü güldürdü

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, ilçede yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giren adaylardan topladıkları kırtasiye setleri ile ihtiyaç sahibi öğrencilerin yüzünü güldürdü.

Topladıkları kırtasiye setlerini Elbistan’a bağlı Karamağara Mahallesi’nde yer alan Karamağra İlkokulu’ndaki öğrencilere dağıttıklarını belirten Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, “Çocukların yüzündeki tebessümü görmek ve sevinçlerine ortak olmak eşsiz bir duygu” diye konuştu.

Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın “Genç Dönüşüm Projesi” kapsamında KPSS’ye giren adayların kullandıkları kırtasiye setlerini ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılması için stant açarak topladı. Adaylardan temin edilen binlerce kalem, silgi ve kalemtıraş, yeniden tasnif edilerek paketlendi. Gençlik Merkezi’ne üye gönüllü gençler, paketleme işleminin tamamlanmasının ardından, aldıkları hediyelerle birlikte ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Karamağra Mahallesi’nin yolunu tuttu. Mahallede bulunan ilkokulda eğitim gören öğrencilere kırtasiye setlerini dağıtan ve aldıkları hediyeleri veren gençler, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, insanın kendisini mutlu etmenin yolunun, başkalarını da mutlu etmekten geçtiği anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Elbistan Gençlik Merkezi’nin, bireysel çalışmalar kadar toplumun tüm kesimlerini de içine alan projelere önem verdiğini anlatan Yılmaz, “Gönüllü gençlerimiz, maddi değeri ne kadar az olursa olsun bir çocuğa verilen hediyenin, o an yaşadığı mutluluğu kelimelerin tarif edemeyeceğine bizzat şahitlik ettiler” dedi.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, şunları söyledi:

“Bir süredir ilçemizde düzenlenen sınavlarda kullanılan kırtasiye setlerini topluyoruz. Sınavların ardından çöpe gitmesi muhtemel kalem setlerini, topladıktan sonra ayrıştırıp yeniden paketliyoruz. En sonunda da bu setleri, kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize gönderiyoruz. Bu projenin iki önemli sonucu var. İlki; bu kırtasiye malzemelerinin yeniden kullanılması sağlayarak israfın önüne geçiyoruz. İkincisi ve daha önemlisi ise, işin manevi boyutu. İhtiyaç sahibi olanları hatırlamanın ve onların yüzünü güldürebilmenin verdiği hazzın tarifi yok. Gençlik Merkezimize üye gençler de bu projenin manevi yönünün önemini bilerek hareket ettiler. Gençlik Liderlerimizin öncülüğünde belki daha önce hiç görmedikleri mahallelerde zor şartlarda eğitim gören çocuklarla gönül köprüsü kurmak için yorulmadan bu kırtasiye setlerini ayrıştırıp yeniden paketlediler. Bunu yaparken de paylaşmanın önemini asla unutmadılar. Uğraşlarının sonunda ise, kırtasiye setleri ve aldıkları hediyelerle birlikte Karamağra’nın yolunu tuttular. Karamağra İlkokulu’nda kendilerini bekleyen küçük öğrencilere sadece kalem, silgi, kalemtıraş ya da hediye vermediler. Uzakta da olsalar kendilerini düşünen birilerinin olduğu duygusunu yaşattılar onlara.”

Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, daha mutlu ve güvenli bir gelecek için en önemli umut ışığı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu tür sosyal sorumluluk projeleri, geleceğimizin daha mutlu olması için umut ışığı oluyor. Biz, gençlerimize insanın kendisini mutlu etmesinin en önemli yolunun başkalarını mutlu etmekten geçtiğini aşılamaya çalışıyoruz. Gençlerimiz de bu anlayışla hareket ederek içinde yaşadıkları topluma duyarlı, daha bilinçli bir nesil olarak yetişecekler. Projede emeği geçen herkesi kutluyorum. Böylesine önemli projelere imza atan gençlerimizle, gönüllülerimizle gurur duyuyorum” şeklinde konuştu.



