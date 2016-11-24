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KMTSO’dan kütüphanelere kitap yardımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kitap Fuarı’nda KMTSO tarafından alınan 1000 kitap, 20 okulun kütüphanesine dağıtıldı.

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KMTSO’dan kütüphanelere kitap yardımı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Uluslararası Kitap Fuarı’nda KMTSO tarafından alınan 1000 kitap, 20 okulun kütüphanesine dağıtıldı.

Bağlarbaşı İmam Hatip Okulunda düzenlenen kitap dağıtım töreninde konuşan KMTSO Başkan Vekili Kadir Gülkesen, “Biz bu kitap yardımıyla yemeğin malzemesine katkıda bulunuyoruz. Ama yemeği yapacak siz milli eğitim mensuplarısınız, esas aşçı sizsiniz, sizlerden beklentimizde yüksek ve güvenimiz tamdır ama ülkenin geleceği için sorumluluğunuzda çok büyüktür. Ülkemizin en büyük sermayesi genç nüfusumuzdur, insan kaynağımızdır. Doğru ve milli eğitim politikalarıyla geleceğimizi garanti altına almalıyız, gelecekte hem nitelikli insan gücü, hem bilgi stok düzeyi, hem şirketlerin hem ülkenin rekabetçiliğini belirlemede daha da önemli hale gelecektir. Hem sanayi ve ticaret kesimi, hem de bir vatandaş olarak sizden isteğimiz birey profilini tarif etme gerekirse imanlı, ahlaklı, seçtiği mesleğinde dünyada en iyi olmayı hedefleyen, en az iki yabancı dil bilen, en az bir spor dalında uğraşan, en az bir müzik aleti çalabilen toplumla uyumlu, saygılı bireyler yetiştirmemiz gerekmektedir” dedi.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt ise, şunları dile getirdi:

“Eğitim uzun vadeli bir yatırım ve uzun vadeli bir süreçtir. Bugün işadamı olan ağabeyleriniz sizin zamanınızda bu sıralarda otuyorlardı. Onlar, o sıraları geçerek, sorumluluk duygusu içerisinde vatanlarına, milletlerine, şehirlerine olan saygılarından, sevgilerinden, muhabbetlerinden ötürü, sizin gibi öğrencilerin yetişmesi için katkı sunuyorlar. Kendi helal paralarından, helal kazançlarında sosyal bir sorumluluk duygusu içerisinde daha fazla insana ulaşmanın, daha fazla insana yardımcı olmanın hazzını duyaraktan kitap yardımı yapıyorlar. Yapılan yardım kitaplardan oluşuyor.”

Konuşmaların ardından 20 okul müdürüne kitaplar teslim edildi.  

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