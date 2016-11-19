Kılıç: Fen Lisemiz, bölgenin parlayan yıldızı olacak

Elbistan İMKB Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanlığına yeniden seçilen Osman Kılınç, Fen Lisesi’nin her geçen yıl başarısına yeni başarılar eklediğini ifade ederek, bölgenin parlayan yıldızı olacağına inandıklarını söyledi.

Okul Aile Birliği ve Yönetimi, Fen Lisesi idaresi ve öğretmenleriyle tanışma ve kaynaşma amacıyla yemekli toplantıda bir araya geldi. Öğretmenler Günü öncesinde düzenlenen toplantının geleneksel olarak ikincisi düzenlenirken, aynı zamanda Öğretmenler Günü kutlandı.

Toplantıda bir konuşma yapan Okul Aile Birliği Başkanı Osman Kılınç, öğrencilerin sosyal faaliyetlerine daha çok ağırlık vereceklerini ifade ederek, öğrencilerin ufuk ve vizyonlarının gelişmesi için üniversite gezileri ve sportif faaliyetler düzenleyeceklerini söyledi.

Kılınç, Elbistan Fen Lisesinin önümüzdeki birkaç yıl içerisinde başarısını daha da artıracağına inandığını belirterek, bölgenin parlayan yıldızı olacağına yürekten inandıklarını kaydetti. Kılıç, toplantıya katılan okul idaresi ve öğretmenlere de teşekkür etti.



