İstiklal Marşı’nı güzel okumak için ter döktüler

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik İstiklal Marşı güzel okuma yarışması, lise kategorisinde başladı.

İstiklal Marşının kabulünün 96. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası dolayısıyla Elbistan’da okullar arasında İstiklal Marşı’nı en güzel okuma yarışması düzenlendi. Elbistan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde organize edilen yarışmada, ilk olarak 16 lise öğrencisi İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını en güzel şekilde okumak için büyük uğraş verdi.

16 lisenin katıldığı yarışmanın lise kategorisi, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Programın açılış konuşmasını yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Milli Şair Ersoy’un İstiklal Marşı'nda, milletin tarihi yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini ve vatan sevgisini en müstesna biçimde anlattığının altını çizdi.

Dal, “Gayemiz, Mehmet Akif Ersoy’u anlamak, İstiklal Marşı’nın manasını anlamak ve buna göre yaşamımıza tatbik edeceğimiz düsturları belirlememiz gerekiyor. İnşallah bu yarışma sizlerin mukaddes değerleri yaşama, sizden sonrakileri yaşatma maksadıyla bugün bir yeniden düşünüş, yeniden şahlanış, maziden aldığımız güçle atimizi şekillendireceğimiz bir inançla farkındalıkların oluşacağı bir gün olur” şeklinde konuştu.

Gençlere seslenen Dal, “Destanlar, milletlerin geçmiş hayatının öncelikle geleceğe güvenle bakması, bugün için ayaklarımızın yere sağlam basması, korkmadan ve yılmadan geleceğimizi oluşturmak, hayatımıza yön vermek ve korkusuz bir gençlik meydana getirmek için bizlere bir fırsattır. Türk tarihinde de geçmişimiz bizim önümüzde yaslanacağımız dağlar gibi güçlü. Eminim ki; sizler geçmişinizi anlayacak ve geleceğinize yön vereceksiniz. Zira biz geçmişimizi anlayamazsak kuru bir ot gibi oluruz. Bugün ülkemiz, muasır medeniyetler seviyesine ulaşacağımız bir zemin üzerine ilerliyor. Kendini bilen, çevresini tanıyan bir gençlik ile biz tarihteki şerefli yerimizi tekrar alacağız” ifadelerini kullandı.

Kendi okullarında birinci olan 16 lise öğrencisinin katıldığı yarışmasında öğrenciler, jürinin karşısında en iyi performanslarını sergilemek için çaba sarf etti. Yarışmacılar; şiire hakimiyet, özgünlük, ezber gücü, beden dili, diksiyon, Türkçeyi doğru kullanma ve vurgu ve tonlama alanlarında Türkçe ve müzik öğretmenlerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Yarışmaların ilkokul ve ortaokul bölümleri ise önümüzdeki günlerde yapılacak. Yarışmaların tamamlanmasının ardından ödül töreni gerçekleştirilecek ve dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek.









