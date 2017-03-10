İstiklal Marşı’nı en güzel onlar okudu

İstiklal Marşının kabulünün 96. yıl dönümü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası nedeniyle, Elbistan Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen İstiklal Marşını En Güzel Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrencilerin isimleri belli oldu.

Elbistan ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmaya; lise, ortaokulu, ilkokul ve okul öncesi kategorilerinde toplam 89 okuldan öğrenciler katıldı.

Yarışmanın açılış konuşmasını yapan Elbistan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Bekir Dal, Milli Şair Ersoy’un İstiklal Marşı'nda, milletin tarihi yolculuğunu, ruh derinliğini, gönül yüceliğini, manevi değerlerini ve vatan sevgisini en müstesna biçimde anlattığının altını çizerek, şunları söylemişti:

“Gayemiz, Mehmet Akif Ersoy’u anlamak, İstiklal Marşı’nın manasını anlamak ve buna göre yaşamımıza tatbik edeceğimiz düsturları belirlememiz gerekiyor. İnşallah bu yarışma sizlerin mukaddes değerleri yaşama, sizden sonrakileri yaşatma maksadıyla bugün bir yeniden düşünüş, yeniden şahlanış, maziden aldığımız güçle atimizi şekillendireceğimiz bir inançla farkındalıkların oluşacağı bir gün olur.”

Yapılan yarışmalar sonucunda derece elde eden öğrenciler ve okulların isimleri şunlar:

Lise kategorisi: Birinci-İMKB Gazi Mustafa Kemal Lisesinden Mehmet Havan, ikinci-Bahçelievler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Aslıhan Kaya, üçüncü-Elbistan Anadolu İmam hatip Lisesinden Mehmet Ali Küçük.

Ortaokul kategorisinde: Birinci-Ali Tekinsoy Ortaokulundan Zeynep Kaya, ikinci Kalealtı Haluk Gökalp Kılınç Ortaokulundan Zerrin Türkan, üçüncü-Türkören Hasan Erdoğan Ortaokulundan İbrahim Altun.

İlkokul kategorisinde: Birinci-Ertuğrulgazi İlkokulundan Nisanur Demir, ikinci-Şehit İsrafil Kargı İlkokulundan Tuana Tanrıverdi, üçüncü- Türkören Hasan Erdoğan İlkokulundan Fatma Zehra Şahan.

Okul Öncesi kategorisinde: Birinci-Özel Yıldız Anaokulundan Enes Taşkın, ikinci-Papatyam Anaokulundan Ayşegül Arslan, üçüncü-Sevgi Anaokulundan Hamit Arslan.

Derece elde eden öğrencilerin ödülleri, 13 Mart 2017 Pazartesi günü saat 10.30’da Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Salonunda yapılacak törende verilecek.





