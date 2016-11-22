İlkokul öğrencilerine mesleki sorumluluk anlatıldı

Battal Gazi İlkokulu öğrencilerine, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün geliştirdiği, Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında seminer verildi.

Kahramanmaraş Değerler Eğitimi Projesi (KADEP) kapsamında Kasım ayı değeri olarak “Mesleki Sorumluluk” temasının anlatıldığı seminere, Makine ve Kaynak Mühendisi Ali Köşker konuşmacı olarak katıldı.

Öğrencilere mesleki sorumluluklar ve kuralların anlatıldığı seminerde meslek grupları hakkında da bilgi verildi.