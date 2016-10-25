III. Kitap ve Kültür Fuarı 27 Ekim’de kapılarını açıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Dünya Edebiyat Kenti olmak için çalıştıklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, III. Kitap ve Kültür Fuarı’nın bilgilendirme toplantısı için basın mensupları ile Çınarkasrı Tesisleri’nde bir araya geldi.

Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceklerini ifade eden Başkan Erkoç, edebiyatın ve şiirin başkenti Kahramanmaraş’ı, UNESCO’nun Dünya Edebiyat Kenti olması yolunda çaba sarf ettiklerini söyledi.

27 Ekimde kapılar açılıyor

III. Kitap ve Kültür Fuarı’nın bu yıl 27 Ekim’de açılacağına işaret eden Başkan Erkoç, “İlkini 2014 yılında düzenlediğimiz Kitap ve Kültür Fuarımızın bu yıl üçüncüsünü düzenliyoruz. Anadolu’nun büyük kitap fuarlarından birisi olan fuarımızla, UNESCO’nun Dünya Edebiyat Kenti olma yolunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından birçok şair ve yazarımız, yayınevlerimiz bu fuarımıza katılacak. Bu yıl 500’e yakın yayınevi fuarımıza katılmak için müracaatta bulunmuştu. Ancak fuarımızda 260’a yakın yayınevini misafir ediyoruz” dedi.

En büyük sermayemiz beşeri sermayemiz

Türkiye’nin zengin yeraltı ve yerüstü kaynakları olmadığına işaret eden Başkan Erkoç, “Biz ülke olarak zengin petrol yataklarına sahip bir ülke değiliz. Bizim en büyük sermayemiz beşeri sermayedir. Bundan dolayı insanlarımızın yetişmesi açısından çalışmalarımızı yürütüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin en iyi ortamlarda yetişmesini sağlamak adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bizler gelecek nesilleri ne kadar iyi eğitebilirsek, ülkemizin geleceği de o derece iyi olur” diye konuştu.

Edebiyatın ve Şiirin Başkenti Kahramanmaraş

Şehirlerin en önemli özelliğinden birisini de ruhu olması gerektiğine dikkat çeken Başkan Erkoç, “Kahramanmaraş ruhu olan bir şehir. Bünyesinden birçok şair, yazar, fikir ve sanat adamını çıkarmış Kahramanmaraş’ta hemen her aileden bir şair veya yazar çıkmaktadır. Gerek esnaf ziyaretlerimizde, gerekse vatandaşlarla karşılaştığımız zamanlarda hemşerilerimiz ceplerinden tomarla kağıt çıkararak ‘Başkanım şöyle şiirlerim var ama bastıracak para bulamıyorum, bana yardımcı olur musunuz’ diyorlar. Kahramanmaraş’ın havasını soluyan, suyunu içen herkeste mutlaka bir yazarlık veya şairlik yanı oluyor” dedi.

Kültürel etkinliklerimiz devam edecek

III. Kitap ve Kültür Fuarı’nın 27 Ekim’de kapılarını açacağını ifade eden Başkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu yıl kitap ve kültür fuarımızın açışının ardından fuar süresince imza günleri, söyleşiler, konferanslar, seminerler olmak üzere kültürel etkinliklerimiz devam edecek. Yüzlerce şair ve yazarımızın katılacağı 3. Kitap ve Kültür Fuarımıza tüm hemşerilerimizi davet ediyoruz. İlimiz dışından da birçok misafirlerimiz olacak. Açılışımıza Kültür Bakan Yardımcımız gelecek ama diğer günlerde bakanlarımız da teşrif edecekler.”

Öğrencilerimizi servislerle biz taşıyacağız

Bu tür etkinliklerin amacına uygun olması için okullardan öğrencileri kendilerinin taşıyacağını ifade eden Başkan Erkoç, şunları söyledi:

“İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmeler neticesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizi kendi imkânlarımızla okullarından alarak fuara götürüp getireceğiz. Öğrencilerimizin fuarı gezerek bilgi edinmelerini ve kitapla haşir-neşir olmalarını sağlayacağız. Aynı zamanda şairlerimizin ve yazarlarımızın okullarda öğrencilerle buluşmalarını da sağlayacağız.”

Yedigüzel Adam Edebiyat Müzesi