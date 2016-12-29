İHL öğrencileri, Hutbe ve Hafızlık için yarıştı

Elbistan’da Hutbe ve Hafızlık Yarışması yapıldı.

Anadolu İmam Hitap Liseleri geleneksel mesleki yarışmaları kapsamında, 2016-2017 eğitim öğretim yılı heyecanı başladı.

Anadolu İmam Hatip Liseleri Arasında gerçekleştirilen “Genç Sadâ” Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, “Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık, “Genç Bilâller” Ezan Okuma, “Genç Hatipler Minberde” Hutbe Okuma yarışmaları kapsamında, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ile Ezanı Güzel Okuma Yarışmaları geçtiğimiz günlerde yapılırken, yarışmalara Hutbe ve Hafızlık ile devam edildi.

Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalarda Elbistan ve başarılı oldukları taktirde Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan öğrencilerin belirlenmesi amacıyla, Hafızlık ve Hutbe Okuma Yarışması düzenlendi.

Yeşilyurt Mahallesi’nde bulunan Somuncu Baba Camiinde düzenlenen yarışma, Okul Müdürü Hasan Özcan’ın konuşması ile başladı. Özcan, mesleki yarışmaları çok önemsediklerini ve önemli dereceler alacaklarına inandıklarını söyledi.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin koordinatör okul olduğu Hutbe Yarışması’na; Furkan Kirik, Ercan Paracı, Hulusi Otlutepe, Mustafa Güneş, Mustafa Kılınç, İdris Şağın ve Emrah Bostan isimli öğrenciler katıldılar.

Hafızlık Yarışmasında ise; Furkan Demirci, Ercan Paracı, Mustafa Kılınç, Lütfullah Çelik, Batuhan Ünal ve Mehmet Ünal isimli öğrenciler yarıştılar.

Tek tek minbere çıkarak hutbe okuyan öğrenciler; hutbe dualarını ezbere, doğru ve güzel okuma, Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilme, özgüven ve minber hâkimiyeti, dış görünüm, zamanı etkili kullanma, beden dilini etkili kullanma olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirildiler.

Hafızlık Yarışmasında ise; taban, ezbere okuma, tecvit ve mahreç olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek, dereceye giren öğrenciler belirlendi.

Yarışma sonucunda Hutbe Okuma Yarışmasının birincisi Mustafa Güneş olurken, Hafızlık Yarışmasının birincisi ise, Mehmet Ünal oldu.

Yapılan yarışmada dereceye giren öğrenciler, 1 Mart 2017 tarihinde Elbistan’da yapılacak olan il seçmelerinde Elbistan’ı temsil edecekler.



