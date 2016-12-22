İHL öğrencileri, Ezan ve Kur’an-ı güzel okumak için yarıştı

Elbistan’da, Genç Bilaller Ezan ve Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Türkiye genelinde yapılacak olan yarışmalarda Elbistan ve başarılı oldukları taktirde Kahramanmaraş’ı temsil edecek olan öğrencilerin belirlenmesi amacıyla, okul içinde yapılan ilk elemenin ardından yarışmaya katılmaya hak kazanan Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, derece elde edebilmek için mücadele ettiler.

Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan Ehl-i Beyt Camiinde düzenlenen yarışma, Okul Müdürü Hasan Özcan’ın açış konuşması ile başladı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin, daha sonra yapılacak yarışmalarda Elbistan’ı temsil edeceğini dile getiren Özcan, okul içinde yaptıkları ön elemenin ardından Ezanı Güzel Okuma Yarışması için 10, Kur’an-ı Güzel Okuma Yarışması için de 7 öğrencinin birincilik için yarışacağını belirterek, başarı dileklerini iletti.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Haydar Çelik ise, hayırseverlerin desteği ile bugüne kadar birçok imam hatip liseleri yapıldığını ifade ederek, 15 Temmuz’da tankların önüne kendini atanların da, ülkeyi yönetenlerin de imam hatipli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından yarışmalara geçildi.

Jüri üyelerinin değerlendirdiği yarışmacılar tek tek mikrofona gelerek, hünerlerini sergilediler.

Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda; Sefa Polat, Ahmet Göçer, Abdulbaki Kartal, Mustafa Özkara, İdris Kaydı, Furkan Demirci, Samet Danışman, Hasan Köse, İdris Şağın ve Ali Küçük yarışırken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ise; Mustafa Özkara, Samet Danışman, Hamidettin Solak, Furkan Demirci, Hulusi Otlutepe, Mustafa Kılınç ve İdris Şağın isimli öğrenciler yarıştılar.

Yapılan yarışmaların sonunda, Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nda birinci Sefa Polat olurken, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nda ise birinci Samet Danışman birinci oldular.