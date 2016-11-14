Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu’ndan örnek proje

Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu, KADEP Projesi kapsamında örnek bir uygulamayı hayata geçirdi.

Okulun Rehber Öğretmeni Emrah Beyendi ve Sınıf Öğretmeni Arzu Birbilen tarafından KADEP projesi kapsamında yürütülen ‘Sorumluluğumu Biliyorum Çocuğum İçin Okuyorum’ projesi kapsamında öğrenci velilerine, çocuk eğitimi ile ilgili kitaplar hediye edildi.

Projenin amacı hakkında yapılan açıklamada, “Velilerimizin çocuk eğitimi ile ilgili bilgi sahibi olmaları, çocuk yetiştirme alanında yapılan hataları fark etmeleri ve düzeltmeleridir. Velilerimiz ay sonunda rehberlik servisinde bir araya gelerek, okudukları kitaplar hakkında diğer velilerle bilgi alış verişinde bulunacaklardır” denildi.



