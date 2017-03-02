HEM’den emlak danışmanlığı kursu

Elbistan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, pazarlama ve perakende alanında emlak danışmanlığı kursu açıyor.

Elbistan’da daha önce de açılan emlak danışmanlığı kursu konusunda ciddi bir talep olduğunu kaydeden Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Yalçınöz, kayıtların başladığını söyledi. Kursta emlak pazarlama ve kadastro gibi konularda eğitim verileceğini ifade eden Yalçınöz, başvuru sürecinin de Mart ayı ortalarına kadar süreceğini belirtti.

Yalçınöz, pazarlama ve perakende alanında emlak danışmanlığı kursu ile ilgili olarak, “Halk Eğitim Merkezi olarak emlak danışmanlığı kursu açıyoruz. Bunun için kayıtlarımız devam etmektedir. Kursa katılmak isteyen vatandaşlarımız kimlik fotokopisi ile merkezimize başvurabilirler. En az ilkokul mezunu olanlar bu kursa başvurabilecek. Başvuru sırasında diploma fotokopisi de getirilecek. Kursu bitirenlere işyeri açabilecek kurs bitirme sertifikası verilecek. Başvurular, Mart ayı ortalarına kadar kabul edilecek” bilgilerini aktardı.