Hem yazdılar, hem oynadılar

Elbistan Yunus Emre İlkokulu 4/C sınıfı öğrencilerinin, kendi kaleme aldıkları ve yönettikleri tiyatro oyunundaki performansları, profesyonel oyuncuları aratmadı.

Yunus Emre İlkokulu 4/C sınıfı öğrencileri, senaryosunu kendi yazdıkları, kostümünden sahne hazırlığına kadar her şeyini kendilerinin hazırladığı ‘Cuma Amca’ isimli tiyatro oyunu ile kendilerini izleyen sınıf arkadaşları ve diğer öğrencileri güldürdü.

4/C sınıfı öğrencilerinden oluşan 10 kişilik ekip, tiyatro oyunu için günler öncesinden çalışmalara başladı. Ekip, yaşlı bir vatandaşın geçirdiği kazadan sonra başından geçen komik olayları konu almayı kararlaştırdı. Daha sonra oyunun senaryosunu yazan ekiptekiler, rol dağılımını yaptı. Birçok kez prova yapan öğrenciler, kaza sahnesi için de kartondan otobüs bile hazırladı. Uzun süren çalışmanın ardından sahne günü geldi.

Arkadaşlarının gösterisini merakla bekleyen öğrenciler, okulun konferans salonunda yerlerini aldı. Ardından perde açıldı ve küçük tiyatrocular, sahnede performanslarını sergiledi. Usta tiyatroculara taş çıkaran öğrenciler, 10 dakika süren oyunlarının sonunda şarkı seslendirmeyi de ihmal etmedi. Tiyatro ekibinin gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.