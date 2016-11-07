Hayat Aktivatörü Gökalp Saklı Final Okulları’nda

“Hem yaşam, hem sınav başarısı” ilkesiyle hareket eden Elbistan Final Okulları, öğrencilerin yaşam başarılarını arttırmaya yönelik çalışmaları kapsamında Hayat Aktivatörü Gökalp Saklı’yı öğrencileriyle buluşturdu.

Okulun konferans salonunda düzenlenen etkinliğe, Final Ortaokulu ve Final Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Spor akademisi mezunu olan, özellikle doğa sporları ve dayanıklılık sporları ile profesyonel olarak ilgilenen, pek çok arama kurtarma biriminde faaliyette bulunan, dağcılık eğitmeni Saklı, kendi yaşam öyküsünden yola çıkarak öğrencilere yapmak istedikleri şeyleri gerçekleştirebilmenin ipuçlarını anlattı.

Ultra maratonlara hızlı bir başlangıç yaparak 2 yıl içerisinde 4 kez 60 kilometre (Çekmeköy Ultra 2 kez-Frig vadisi-En Uzun Gece Etabı) 80 kilometre (Orhangazi Ultra) 100 kilometre (İstiklal yolu ultra) yarışlarını tamamladı. Dünyanın 2. en derin kanyonu olan Valla Kanyonu geçişini ekibiyle birlikte 2 günde tamamladı. Tur bisikleti ile ilgilenmeye başlayarak Karadeniz, Ege, Akdeniz çadır kamplı 700 kilometre üzeri turlar yaptı. Erzurum’da donan şelalelerde Buz Tırmanışları yaptı. Meis adası-Kaş arasında yapılan kuş uçuşu 7.2 kilometre uzunluğundaki açık deniz yüzme yarışını tamamladı. Grönland’a giderek İceberg Tırmanışı yapan İlk Türk unvanını aldı.

Elde ettiği başarıları anlatan Saklı, “Eğer gerçekten isterseniz, emek harcarsanız ve zaman ayırırsanız yapamayacağınız hiçbir şey yoktur” mesajını verdi.