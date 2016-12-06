Hafızlar belgelerini törenle aldı

Elbistan Müftülüğü Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu’nda eğitimlerini tamamlayan ve katıldıkları sınavları başarıyla geçen öğrenciler, hafızlık belgelerini törenle aldılar.

Elbistan E Tipi Ceza İnfaz Kurumu yanındaki yeni binasında eğitim öğretime devam eden ve şuanda 110 kapasite ile hizmetini sürdüren Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu, 7 öğrencisine daha hafızlık belgesi kazandırdı.

Ağustos ayı sonu itibarı ile hafızlıklarını tamamlayan Abdullah Bericek, Şuayip Baz, Mustafa Kılınç, Ercan Paracı, Harun Bozkurt, Lütfullah Çelik ve Mehmet Emin Güneş’e, hafızlık belgeleri Kur’an Kursu öğreticileri tarafından takdim edildi.

Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu öğreticileri Ömer Hurman, Eyyup Bozkurt-3, Haydar Çelik-1 ve Musa Güneş 1 olmak üzere toplamda 8 öğrencisini Ağustos ayında sınava dahil ederken, bu öğrencilerden 7’si kazanarak yüzde 90 başarı elde ettiler.

Bedir Efendi Hafızlık Kur’an Kursu Yöneticisi Kadir Pak, hafızlığını ikmal eden her öğrenci ile birlikte kendilerinin büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, her geçen gün yeni hafızlar mezun ettiklerini söyledi.

Hafızlık Kur’an Kursu’nda şuanda 9 öğretici görev yaparken, öğrenci sayısı ise 100’ü aşıyor. Elbistan’a yakışır bir hafızlık kursunda eğitim öğretim yaptıklarını anlatan Pak, Elbistanlı hayırseverlerin yaptırdığı binanın Elbistan’a yakışır bir tesis olduğunu ifade etti.