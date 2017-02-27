Görme engelliler bilgisayar öğreniyor

6 Nokta Görme Engelliler Derneği Elbistan Şubesi tarafından, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa açılan bilgisayar kursunda, 12 kursiyer bilgisayar öğreniyor.

Dernek merkezinde verilen kursa katılan görme engelliler, kurs sonunda alacakları Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika ile kamu kurumları veya özel sektörde iş bulabiliyorlar.

6 Nokta Görme Engelliler Derneği Elbistan Şube binasında düzenlenen kurs, büyük ilgi görüyor.

Kurs hakkında bilgi veren, 6 Nokta Görme Engelliler Derneği Elbistan Şube Başkanı Hasan Koyuncu, dernek olarak çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.





Koyuncu, “Derneğimizin amacı; görme engellilere bilgisayar programcılığı öğretmek, bilgisayardan, bilişim ve teknolojiden faydalanmalarını sağlamaktır. Bunu da, Halk Eğitim, Milli Eğitim ve derneğimizin ortaklaşa yürüttüğü proje ile yaptık. Derneğimizin faaliyetlerinden bazıları ise şöyle; Trafik ışıklarının sesli hale gelmesi, bir tanesini sağladık. Kaldırım taşlarının sarı çizgi ile döşenmesi için Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Belediyemiz de bu konuda duyarlı davrandı. Buradan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç’a teşekkür ediyoruz. Derneğimiz üyeleri, 3 Nisan Pazartesi günü Çanakkale gezisine gidecek. Bunu da kültür ve Turizm Bakanımız sayın Nabi Avcı davet etti. Bu konuda bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Derneğimizin bazı eksikleri var. Bu konuda destek bekliyoruz” dedi.

Görme engellilere yönelik bilgisayar kursunu veren, Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Ahmet Terkan ise, bugüne kadar birçok görme engellinin kamu kurumlarında iş bulduklarını söyledi.

Terkan, şunları kaydetti:

“Burada derneğimiz bünyesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz görme engellilere yönelik bilgisayar kullanım kursu düzenledik. Ben yaklaşık 7 yıldır bu işte görev almaktayım. Görme engellilere yönelik bilgisayar kullanım kurslarının amacı, görme engelli kardeşlerimizin istihdama katılmalarını sağlamaktır. Biz bu yönde görme engelli arkadaşlarımızın istihdama katılmalarının sağlanması için özel programlar kullanarak, normal bireyler gibi bilgisayar kullanmalarını amaçlıyoruz. Bu konuda arkadaşlarımız son derece başarılılar. Normal bir bireyden çok daha hızlı yazı yazabilme yeteneğine sahipler. Onlar görmedikleri için enerjilerini buraya verme konusunda, sıkıntı yaşamıyorlar. 2010 yılından beri 6-7 öğrencimiz almış oldukları bu kurslar sonucunda kamuda veya özel sektörde işe yerleştiler. Şimdi de 6 Nokta Görme Engelliler Derneği’nde öğrencilerimizden 12’si bu kursa aktif olarak katılıyorlar. Kurs sonunda kursiyerlerimizi istihdama katma amacındayız. Arkadaşlarımız Word, exel ve interneti öğrenip, iş güvenliği konusunu da öğrenip, daha sonra öğrendikleri bu bilgiler ile büro yönetiminde ve devlet kurumunda bilgisayar başında her işi yapabilmektedirler.”

Kursa katılan görme engelliler ise, kendilerine bu imkânı sunan herkese teşekkür ettiler.



