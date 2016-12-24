Gençlik Merkezi’nden Kişisel Gelişim ve Liderlik konferansı

Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Genel Başkanı Rahim Türk, Elbistan Gençlik Merkezi’nde ‘Kişisel Gelişim ve Liderlik’ konulu bir konferans verecek.

Elbistan Gençlik Merkezi, gençler için önemli organizeye daha ev sahipliği yapacak. Türkiye’nin birçok yerinde gençlik, liderlik ve kişisel gelişim konuları başta olmak üzere çalıştay ve konferans programları düzenleyen Uluslararası Vizyon Gençlik Derneği Genel Başkanı Rahim Türk, Elbistan’a gelecek.

Elbistan Gençlik Merkezi’nde 27 Aralık 2016 Salı günü düzenlenecek konferans programı ile gençlere ve Elbistanlılara seslenecek olan Türk, ‘Kişisel Gelişim ve Liderlik’ konulu bir konferans verecek.

‘Liderliğin Kitabını Yazdım’ isimli bir de kitabı bulunan Türk, konferansında iyi bir lider nasıl olur konusunda birikimleri ve tecrübelerini anlatacak. Türk, kişisel gelişim noktasında da önemli ve yararlı bilgiler sunacak.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, başta gençler olmak üzere tüm Elbistanlıları, 27 Aralık 2016 Salı günü saat 19.00’daki etkinliğe davet etti.



