Gençlik Merkezi’nden gençler için iki ayrı yarışma

Elbistan Gençlik Merkezi, gençlere yönelik olarak şiir okuma ve solo ses yarışması düzenleyecek. Şiir okuma yarışmasına 14-24 yaş arası, solo ses yarışmasına ise 18-21 ve 22-29 yaş arası gençler müracaat edebilecek.

Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, gençlere yönelik olarak iki ayrı yarışma düzenleyeceklerini bildirdi.

Yılmaz, Elbistan Gençlik Merkezi’ne üye gençlerin katılabileceği yarışmalarla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede, “Gençlerin, Türk Müziği’ne olan ilgilerinin artması amacıyla düzenlenecek organizasyon ‘Sahne Sırası Sende’ sloganıyla 14-29 yaş arasındaki tüm gençleri Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği yarışmalarına davet ediyoruz. Yarışmaya başvurular, 10 Şubat 2017 günü sona erecek. Yarışmanın Elbistan ayağı ise 16 Şubat 2017 Perşembe günü saat 10.00’da Gençlik Merkezimizde yapılacak. Yarışmaya katılacak gençlerimiz, repertuarlarına alacakları parçaları, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Geleneksel Türk Müziği’nden seçebilecekler.

İl Birinciliği-Grup Birinciliği ve Türkiye Finali olmak üzere 3 aşamada gerçekleştirilecek yarışmada gençler, ‘Solo Kız/Erkek Ses ve Solo Çalgı’ dallarında yarışacak. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Geleneksel Türk Müziği dallarında eser seslendirecek olan gençlere tecrübeli bir orkestra eşlik edecek. 18-21 ve 22-29 yaş kategorilerinde yarışacak gençler, aralarında ünlü sanatçıların da yer aldığı seçici kurul üyeleri önünde performans sergileyecek. İl birinciliği yarışmaları Ocak ve Şubat aylarında, grup birinciliği yarışması Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek. Türkiye finali ise Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Dereceye giren gençlere çeşitli ödüllerin verileceği ‘Gençlik Merkezleri Arası Türk Müziği Yarışmasına’ katılım için gençlik merkezi üyesi olma şartı bulunup yarışma başvuruları gençlik merkezlerinde yapılacak” dedi.