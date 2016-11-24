Gençlik Merkezi öğrencilerinden anlamlı ziyaret

Elbistan Gençlik Merkezi gönüllü gençleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlik yapan görme engelli Mustafa Okumuş’u evinde ziyaret ederek, gününü kutladılar.
Elbistan İmam Hatip Lisesi’nde Tarih Öğretmeni olarak görev yapan Mustafa Okumuş, görme engelli olmasına rağmen mesleğini başarıyla sürdürüyor.
Elbistan Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, görme engelli olmasına rağmen mesleğini başarıyla sürdüren Tarih Öğretmeni Mustafa Okumuş’un azminin herkese örnek olması gerektiğini ifade ederek, gönüllü öğrencileri ile birlikte ziyarette bulunduklarını söyledi.
Tarih Öğretmeni Mustafa Okumuş’un Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını belirten Yılmaz, ziyarete katılan Gençlik Merkezi öğrencilerine de teşekkür etti.
Eli öpülesi öğretmen bu işte saygı eder ellerinizden operim hocam