Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması il finali Elbistan’da yapıldı

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması’nın Kahramanmaraş il finali Elbistan’da gerçekleştirildi.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen Genç Sada Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması’nın il finalinde 10 ilçenin ilçenin imam hatip lisesinden 10 öğrenci, dereceye girmek için ter döktü.

Elbistan Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Misak-ı Milli Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizede yarışmacılar, Ekinözü İlçe Müftüsü Muhammet Meral’in başkanlığını yaptığı 7 kişilik jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Yarışmaya katılan imam hatip lisesi öğrenciler, tecvid ve mahreç, yüzünden doğru okuma, makam ve ses bakımından puanlamaya tabii tutuldu. Yarışmada Elbistan’ı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Samed Danışman temsil etti.

Büyük ilgi gören organize, sala ve ezan okunması ile başladı. Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Türkiye 2.si Mustafa Avni Çelik’in Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından programın açılış konuşmasını yapan Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Hasan Özcan, “Kur’an-ı Kerim’i anlamak ve yaşamak en önemli görevimizdir. Kur’an-ı Kerim, bir hidayet rehberi olduğu kadar tilavetiyle, okunuşuyla da gönüllere hitap eden bir özellik arz etmektedir. O’nu dinlemek dahi ruhumuzun derinliklerinde bir mutluluk hissettirmektedir. Kaybedenin olmadığı bu güzel yarışmanın amacı, elbette ölçmekten çok öğrencilerimizi teşvik etmek ve kaynaştırmaktır. Bu yarışmanın düzenlenmesinde katkılarını esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız Sayın Tuncay Akkoyun Bey olmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın Kürşat Bey ve diğer ilgililere teşekkür ederiz” dedi.

Daha sonra mikrofona davet edilen jüri başkanı Ekinözü İlçe Müftüsü Muhammet Meral ise, Kur’an-ı Kerim’in anlaşılarak okunması gerektiğine vurgu yaptı. Meral, “Kur’an-ı Kerim’i, Rabbimizin ayetlerini güzel sesler eşliğinde dinlemek için burada toplanmış bulunuyoruz. 1400 yıldan beri devam eden bir gelenek ve kıyamete kadar devam edecek bir gelecek bırakıyoruz. Kur’an-ı Kerim, sadece hızlıca okunmak için değil; anlayarak, ne anlattığını ve ne okuduğumuzu bilerek günümüze ışık tutacağına inanarak okunmalıdır” şeklinde konuştu.

Meral, daha sonra yarışmanın kuralları ve puanlama sistemine ilişkin de bilgiler aktardı.

Jüri başkanı Muhammet Meral’in verdiği bilgilerin ardından yarışmacılar, teker teker sahneye davet edilerek daha önceden belirledikleri sureleri, yarışma kuralları doğrultusunda okumak ve dereceye girmek için çaba sarf etti.



