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Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

2016-2017 eğitim öğretim dönemi Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Turnuvası sona erdi.

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Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Turnuvası sona erdi

            2016-2017 eğitim öğretim dönemi Okul Sporları kapsamında düzenlenen Genç Kız-Erkek Masa Tenisi Turnuvası sona erdi. Turnuva sonucunda derece elde eden takımların kupaları, düzenlenen törenle verildi.

            Elbistan Gençlik Hizmetleri Spor İlçe müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen Okul Sporları Turnuvaları tüm hızıyla sürüyor. Değişik branşlarda düzenlenen turnuvalar tamamlandıkça, kupa törenleri yapılıyor.

Elbistan Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen masa tenisi turnuvası sonunda dereceler su şekilde oluştu:

Genç Erkekler: birinci Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi, ikinci İMKB Fen Lisesi, üçüncü Anadolu Lisesi, dördüncü EMTAL.

Genç Kızlar: birinci Dulkadiroğlu Anadolu Lisesi, ikinci İMKB Fen Lisesi.

Dereceye giren okul takımlarının madalya ve kupaları Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Müdürü Mükremin Yücel, Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz ve Beden Eğitimi öğretmenleri tarafından verildi.

Turnuva sonunda kısa bir konuşma yapan, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cengizhan Firik, “Turnuvaya katılan tüm okullara ve sporculara teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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