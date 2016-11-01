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Genç beyinler satranç turnuvasında yarıştı

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, çekişmeli geçti.

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Genç beyinler satranç turnuvasında yarıştı

            Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Elbistan İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası, çekişmeli geçti.

            Cumhuriyetin 93. Yıldönümü kutlamaları çerçevesinde organize edilen turnuvaya, çeşitli okullardan 105 sporcu katıldı.

            Özel Final Okulları Salonu’nda düzenlenen satranç turnuvasında çekişmeli geçen maçların ardından, dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi.

            Elbistan Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ve okul müdürlerinin katıldığı ödül töreninin ardından kısa bir açıklama yapan TSF Elbistan İlçe Temsilcisi Fatih Çetin, turnuvanın çekişmeli geçtiğini ifade ederek, katılan öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür etti.

            Elbistan’da satrancı daha geniş kitlelere yaymak amacıyla değişik isimler altında, çeşitli mekanlarda turnuvalar organize ettiklerini anlatan Çetin, satranca olan ilginin ise her geçen gün daha da arttığını söyledi. 

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