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Final Temel Lisesi, Çanakkale Programı düzenledi

Elbistan Final Temel Lisesi, Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

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Final Temel Lisesi, Çanakkale Programı düzenledi

Elbistan Final Temel Lisesi, Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü nedeniyle bir program düzenlendi.

Final Temel Lisesi öğrencileri tarafından Çanakkale Zaferinin 102. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı.

Program, öğrencilerin günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ile devam etti. Yapılan konuşmalarının ardından öğrenciler hazırladıkları şiirleri okudu. Çanakkale Zaferi ile ilgili öğrencilerin okudukları şiirler ve oratoryo büyük bir beğeni ile izlendi. Program, öğrencilerin Çanakkale Zaferi’ni anlatan tiyatro gösterisinin sunumu ile sona erdi.

Elbistan Final Temel Lisesi Kurucu Müdürü Hasan Korkmaz, programın hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.

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