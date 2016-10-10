Final Okulları’ndan TEOG’ta başarı semineri

Elbistan Final Okulları, bu sene TEOG sınavına katılacak olan öğrencileri için, sınavda başarı semineri düzenledi.
Seminer ile ilgili bilgi veren Final Okulları Kurucusu Özkan Karakuş, şunları söyledi:
“Final Okulları yaşamda ve sınavlarda başarılı bireyler yetiştirme gayreti içerisinde yeni eğitim-öğretim yılında çalışmalarına devam etmektedir. Öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için rehberlik çalışmaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda okul rehber öğretmenlerinden Nimet Gözükara,8. sınıfların ortak sınavları ile ilgili seminerde öğrencileri bilgilendirdi. Sınavlarda dikkat edilecek hususlar, sınavın içeriği, verimli çalışma programı, ders kitaplarının kullanımı, derslerin derslerde öğrenilmesi, sınav motivasyonu ve evde çalışma programlarında dikkat edilecek hususlar anlatıldı.”
Karakuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“TEOG sınavları kapsamında yapılan merkezi ortak sınavlar ile belli olacak puanlama öğrenciler için büyük önem taşıyor. Tek sınavlı sistem yerine merkezi ortak sınavları esas alan MEB, Türkçe, Matematik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil derslerinden yaptığı sınavlar ile TEOG sistemine göre öğrencileri liselere yerleştirmektedir. 8. sınıf öğrencilerinin gireceği, merkezi ortak sınavlar, birinci dönem 23-24 Kasım 2016'da, mazeret sınavı 17-18 Aralık 2016'da yapılacak. İkinci dönem ise merkezi ortak sınav 26-27 Nisan 2017'de, mazeret sınavı ise 20-21 Mayıs 2017'de gerçekleştirilecektir. Elbistan Final Okulları öğrencilerinin hayata en iyi şekilde hazırlanmaları için hem sınavlarda, hem de yaşamda başarılı olmaları için büyük bir emek harcamaktadır. Bu emekler geçtiğimiz yıllarda meyvelerini verdi. 2016-2017 yılında da yine bölgenin öncü okulu olmak için TEOG çalışmalarını düzenli, disiplinli, yoğun ve planlı olarak yürütmekteyiz. Ücretsiz olarak hafta sonu ve hafta içi kursları, birebir dersler ile yoğun bir program yürütülmektedir. Amacımız; vatanına milletine faydalı bireyler olan, kendi ayakları üzerinde duran, sorumluluk sahibi, geleceğimizi emanet edeceğimiz bir nesil yetiştirmektir. Emek harcayan, çalışan öğrencilerimizi şimdiden tebrik ediyorum. Bu çalışmalarda emeği olan öğretmenlerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum.”