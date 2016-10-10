Final Okulları’ndan TEOG’ta başarı semineri

Elbistan Final Okulları, bu sene TEOG sınavına katılacak olan öğrencileri için, sınavda başarı semineri düzenledi.

Seminer ile ilgili bilgi veren Final Okulları Kurucusu Özkan Karakuş, şunları söyledi:

“Final Okulları yaşamda ve sınavlarda başarılı bireyler yetiştirme gayreti içerisinde yeni eğitim-öğretim yılında çalışmalarına devam etmektedir. Öğrencilerimizin sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaları için rehberlik çalışmaları önem taşımaktadır. Bu kapsamda okul rehber öğretmenlerinden Nimet Gözükara,8. sınıfların ortak sınavları ile ilgili seminerde öğrencileri bilgilendirdi. Sınavlarda dikkat edilecek hususlar, sınavın içeriği, verimli çalışma programı, ders kitaplarının kullanımı, derslerin derslerde öğrenilmesi, sınav motivasyonu ve evde çalışma programlarında dikkat edilecek hususlar anlatıldı.”

Karakuş, açıklamasını şöyle sürdürdü: